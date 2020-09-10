Euronews: власти Греции обвиняют мигрантов в умышленном поджоге лагеря Мориа

В лагере мигрантов Мориа на греческом острове Лесбос не прекращаются пожары. Власти Греции подозревают, что поджог — дело рук самих мигрантов, которые недовольны условиями содержания и карантинными ограничениями из-за вспышки коронавируса. Часть нелегалов планируется временно разместить на пароме. Но местные жители опасаются, что оставшиеся без крова беженцы начнут забираться к ним в дома и обстановка на острове станет совсем невыносимой, передаёт Euronews.
В среду вечером новые пожары вспыхнули в лагере беженцев Мориа на греческом острове Лесбос. Накануне значительная часть комплекса уже была уничтожена огнём.
В правительстве Греции называют произошедшее поджогом и считают, что палатки подожгли сами мигранты, недовольные условиями содержания. В лагере, рассчитанном на 2000 человек, содержится 13 тысяч нелегалов — а накануне руководство ещё и ввело режим изоляции из-за вспышки коронавируса.
КИРИАКОС МИЦОТАКИС, премьер-министр Греции: Я признаю, что условия тяжёлые. Но ничто не должно служить оправданием для бурной реакции на медицинские проверки, и тем более — для массовых беспорядков. Ситуация в Мории не может остаться прежней, поскольку это дело общественного здравоохранения, гуманизма и национальной безопасности.
Мигранты, которые лишились крова, а многие — и всех пожитков, вступают в столкновения с полицией. Местные жители опасаются, что теперь обстановка на острове, и так неспокойная, станет совсем невыносимой.
МУЖЧИНА: Я не представляю, куда теперь все они отправятся? Я чувствую, они станут забираться в наши дома. Люди начинают бояться.
На всём острове объявлено четырёхмесячное чрезвычайное положение. К берегам Лесбоса направлен паром, который будет временным пристанищем хотя бы для части нелегалов.
Вспышки коронавирусной инфекции зарегистрированы в настоящее время в 11 регионах России. Об этом, как передаёт ТАСС, рассказал заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев.
Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой пропустить контрольные прокаты сборной России, которые пройдут 12 и 13 сентября в Москве.
Полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев сорвал договорённость об инспекции в Донбассе, не допустив представителей самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в район создания новых украинских позиций.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо поделился ожиданиями от боя действующего обладателя титула в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с претендентом Джастином Гэтжи.
Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн оценил сообщение о том, что в России в II квартале 2020 года зафиксировано снижение числа используемых банковских карт на рекордные за пять лет 4,5 млн единиц.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в беседе с RT прокомментировал заявление замминистра здравоохранения России Олега Салагая о необходимости повысить минимальный возраст продажи алкоголя до 21 года.
Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов сообщил, что игроки футбольного клуба «Тамбов» обратились в организацию в связи с задолженностью по заработной плате.