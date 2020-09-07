Le Figaro: спустя пять лет после наплыва беженцев шведы предпочитают не вспоминать о былом «гостеприимстве»

В 2015 году, когда Европу накрыла волна беженцев из Сирии, Швеция была одной самых гостеприимных стран, приютив более 160 тыс. иностранцев при населении 10 млн человек, напоминает Le Figaro. Однако сегодня мало кто хочет вспоминать об этом из-за тяжёлых последствий столь мягкой миграционной политики, отмечает издание. По словам газеты, нагрузка на социальную сферу страны оказалась чрезмерной, а около половины беженцев до сих пор не могут найти в Швеции работу.

В вестибюле Стокгольмского вокзала вот уже нескольких дней проходит выставка под патронажем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, демонстрирующая фотографии сирийцев, прибывших в страну с «большой волной» переселенцев 2015 года, которые позируют перед объективом с фотографией самого ценного, что у них есть — ключей от квартиры или дома, оставленного ими в Идлибе или Алеппо, рассказывает Le Figaro.

«Мы должны помнить осень 2015 года, когда в Швецию за неделю иногда прибывало до 10 000 беженцев», — считает Ульрика Нильсдоттер, собирающая пожертвования для УВКБ. «Люди спали на полу этого вокзала, на улицах, в спортзалах, церквях. Жители столицы — в том числе и я —открыли свои двери, чтобы принять их», — вспоминает она.

Как напоминает газета, к концу 2015 года политического убежища в Швеции запросили 163 тыс. человек, что в стране с населением в 10 млн человек стало самым высоким процентом в Европе. Однако пять лет спустя об этом «историческом моменте» в стране уже не вспоминают и не комментируют его. По мнению главы Делегации по изучению миграции Хоакина Пальме, причина в том, что сегодня умы заняты решением миграционного вопроса и ожиданием возможного принятия нового закона о миграции.

По словам Le Figaro, «возвращение к реальности» для шведов было болезненным. Уже в ноябре 2015 года вице-премьер Аса Ромсон «со слезами на глазах» объявила о беспрецедентном ужесточении политики предоставления убежища. «Эта волна оказалась для нас чрезмерной, особенно прибытие 33 тыс. несовершеннолетних без сопровождения, при том, что всего в Европу в тот года их прибыло 80 тыс.», — оправдывает решение властей Пальме. По его словам, давление на общественные службы, особенно школу, было колоссальным, а ужесточение условий позволило Швеции вернуться к европейскому стандарту.

Как отмечает газета, волна беженцев 2015 года, несомненно, внесла свой вклад в превращение Швеции в страну, 20% населения которой были рождены за границей. Беженцев можно увидеть даже в самых отдалённых уголках страны, где они работают водителями автобусов, обслуживают посетителей в столовых и ухаживают за пожилыми людьми. Однако, согласно исследованиям, проводимым в течение длительного периода времени, половина из новоприбывших не имеет работы даже после восьми лет, проведённых в Швеции. Их доходы также почти в два раза ниже среднего. «Эта разница в основном объясняется временем, необходимым для изучения шведского языка и уровнем образования, — говорит Карин Лундстрем, изучающая вопросы интеграции для Statistic Sweden. Беженцы, не имеющие образования, часто испытывают трудности с адаптацией к рынку труда, где требуется очень высокая квалификация, поясняет она.