Le Figaro: спустя пять лет после наплыва беженцев шведы предпочитают не вспоминать о былом «гостеприимстве»
В вестибюле Стокгольмского вокзала вот уже нескольких дней проходит выставка под патронажем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, демонстрирующая фотографии сирийцев, прибывших в страну с «большой волной» переселенцев 2015 года, которые позируют перед объективом с фотографией самого ценного, что у них есть — ключей от квартиры или дома, оставленного ими в Идлибе или Алеппо, рассказывает Le Figaro.
«Мы должны помнить осень 2015 года, когда в Швецию за неделю иногда прибывало до 10 000 беженцев», — считает Ульрика Нильсдоттер, собирающая пожертвования для УВКБ. «Люди спали на полу этого вокзала, на улицах, в спортзалах, церквях. Жители столицы — в том числе и я —открыли свои двери, чтобы принять их», — вспоминает она.
Как напоминает газета, к концу 2015 года политического убежища в Швеции запросили 163 тыс. человек, что в стране с населением в 10 млн человек стало самым высоким процентом в Европе. Однако пять лет спустя об этом «историческом моменте» в стране уже не вспоминают и не комментируют его. По мнению главы Делегации по изучению миграции Хоакина Пальме, причина в том, что сегодня умы заняты решением миграционного вопроса и ожиданием возможного принятия нового закона о миграции.
По словам Le Figaro, «возвращение к реальности» для шведов было болезненным. Уже в ноябре 2015 года вице-премьер Аса Ромсон «со слезами на глазах» объявила о беспрецедентном ужесточении политики предоставления убежища. «Эта волна оказалась для нас чрезмерной, особенно прибытие 33 тыс. несовершеннолетних без сопровождения, при том, что всего в Европу в тот года их прибыло 80 тыс.», — оправдывает решение властей Пальме. По его словам, давление на общественные службы, особенно школу, было колоссальным, а ужесточение условий позволило Швеции вернуться к европейскому стандарту.
Как отмечает газета, волна беженцев 2015 года, несомненно, внесла свой вклад в превращение Швеции в страну, 20% населения которой были рождены за границей. Беженцев можно увидеть даже в самых отдалённых уголках страны, где они работают водителями автобусов, обслуживают посетителей в столовых и ухаживают за пожилыми людьми. Однако, согласно исследованиям, проводимым в течение длительного периода времени, половина из новоприбывших не имеет работы даже после восьми лет, проведённых в Швеции. Их доходы также почти в два раза ниже среднего. «Эта разница в основном объясняется временем, необходимым для изучения шведского языка и уровнем образования, — говорит Карин Лундстрем, изучающая вопросы интеграции для Statistic Sweden. Беженцы, не имеющие образования, часто испытывают трудности с адаптацией к рынку труда, где требуется очень высокая квалификация, поясняет она.
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