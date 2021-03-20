SCMP: крутая бабуля — пожилая китаянка из Сан-Франциско дала отпор обидчику-расисту

В Сан-Франциско 76-летняя китаянка Сяо Чжэнь Сэ смогла защититься от внезапно ударившего её мужчины, побив его деревянной палкой, пишет South China Morning Post. Как отмечает издание, с начала эпидемии в США растёт число агрессивных и насильственных действий в отношении выходцев из Азии.

В Сан-Франциско мужчина напал на 76-летнюю китаянку Сяо Чжэнь Сэ, которая дала ему отпор найдённой деревяшкой, сообщает South China Morning Post. Пожилая женщина сказала, что испугана и травмирована этим беспричинным нападением.

Как рассказала со слезами на глазах Сяо Чжэнь Сэ телеканалу KPIX-TV, во вторник она намеревалась перейти по пешеходному переходу, когда неизвестный закричал «китаянка» и без предупреждения и без причины ударил её в лицо. Она инстинктивно стала защищаться, схватив оказавшуюся рядом деревянную палку. Нападавший получил травмы, его пришлось отправить в больницу.

Сотруднику KPIX-TV, вышедшему на утреннюю пробежку, удалось записать на видео итоги неудавшегося нападения. На нём видно, как рыдает Сяо Чжэнь Сэ, прижимая пакет со льдом к затёкшему глазу. Рядом на носилках лежит её обидчик, у которого изо рта течёт кровь.

Just came upon an attack on an elderly Asian woman on Market Street San Francisco. Effort I got more details pic.twitter.com/5o8r0eeHE2 — Dennis O'Donnell (@DennisKPIX) March 17, 2021

«(Она. — ИноТВ) очень травмирована, очень напугана, а глаз продолжает кровоточить, — рассказала в полицейском участке дочь женщины Донг Мэй Ли. — Правый глаз до сих пор ничего не видит». Её внук добавил, что теперь она боится выходить на улицу.

Сотрудник полиции Адам Лобсингер заявил, что подозреваемый, 38-летний Стивен Дженкинс, незадолго до Сяо Чжэнь Сэ в том же районе напал на 83-летнего вьетнамца. По словам администратора молодёжного центра Сан-Франциско Бена Мока, пожилой мужчина упал и получил порезы, гематомы на голове, перелом носа и, возможно, шеи. Врачи оценивают, насколько серьёзно повреждена шея пострадавшего, а центр запустил в сети сбор пожертвований на его лечение.

После первого нападения Дженкинса начали преследовать сотрудники охраны и, спасаясь от них, он ударил китаянку. До прибытия полиции охранники удерживали преступника, а после посещения больницу его отправили в изолятор по обвинениям в умышленном нанесении телесных повреждений и насилии над пожилыми людьми. В статье отмечается, что следствие пытается выяснить, является ли случившееся преступлением на почве расовой ненависти.

Интернет-пользователи из Китая выразили своё сочувствие в адрес пострадавшей и восхищение её защитной реакцией против расистского хулигана. Издание отмечает, что это очередной случай нападения на американцев азиатского происхождения в Сан-Франциско и окрестностях. Эти атаки вызывают страх у азиатского сообщества в США, чьи представители за последний год всё чаще становятся жертвами агрессии и насилия с начала эпидемии коронавируса, пишет South China Morning Post.