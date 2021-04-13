Insider: полиция охваченного протестами Бруклин-Сентер отказалась от слезоточивого газа, но тут же передумала

Как сообщили СМИ, вечером в понедельник 12 апреля полицейский департамент города Бруклин-Сентер ввëл ограничение на использование средств по противодействию беспорядкам, включая слезоточивый газ и резиновые пули, пишет Insider. Правда, уже через 15 минут после принятия постановления в соцсетях стали появляться видео с полицейскими, разгоняющими газом участников протестов, спровоцированных смертью ещё одного темнокожего мужчины от рук органов правопорядка.

Вечером в понедельник 12 апреля полиция американского города Бруклин-Сентер приняла постановление о запрете применения слезоточивого газа и прочих средств по противодействию массовых беспорядков. Однако, как сообщает Insider, не прошло и получаса, как органы правопорядка нарушили собственные же предписания.

Согласно местным СМИ, постановления, ограничивающие предпринимаемые полицией меры по пресечению беспорядков, были приняты в 20:00. Сотрудникам правоохранительных органов города запретили использовать слезоточивый газ и прочие химические вещества, а также резиновые пули и удушающие захваты. Также полицейским рекомендовалось отказаться от тактики «сгона» протестующих на ограниченную территорию, в ходе которой обычно происходят задержания большого количества людей.

Как напоминает издание, после того как в воскресенье 11 апреля сотрудница полиции Бруклин-Сентер Кимберли Поттер застрелила 20-летнего темнокожего мужчину Данте Райта, в городе и близлежащем Миннеаполисе начались протесты. И как видно по роликам в соцсетях, опубликованным всего через15 минут после принятия постановления, чтобы разогнать демонстрантов, полиция распыляет слезоточивый газ, явно нарушая новые предписания.

— David Schuman (@david_schuman) April 13, 2021

Ближе к 21:00 появилось больше видео, которые показывали, как органы правопорядка применяют слезоточивый газ, чтобы разогнать толпы. При этом протестующие находились на улице в период с 19:00 по 06:00, нарушая действующий в городе комендантский час.

— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) April 13, 2021

По словам Insider, пока неясно, относятся ли запечатлённые на видео полицейские к департаменту города Бруклин-Сентер. На момент публикации статьи руководство местного полицейского департамента на запрос о комментариях не ответило.