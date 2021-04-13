Insider: полиция охваченного протестами Бруклин-Сентер отказалась от слезоточивого газа, но тут же передумала

Как сообщили СМИ, вечером в понедельник 12 апреля полицейский департамент города Бруклин-Сентер ввëл ограничение на использование средств по противодействию беспорядкам, включая слезоточивый газ и резиновые пули, пишет Insider. Правда, уже через 15 минут после принятия постановления в соцсетях стали появляться видео с полицейскими, разгоняющими газом участников протестов, спровоцированных смертью ещё одного темнокожего мужчины от рук органов правопорядка.
Вечером в понедельник 12 апреля полиция американского города Бруклин-Сентер приняла постановление о запрете применения слезоточивого газа и прочих средств по противодействию массовых беспорядков. Однако, как сообщает Insider, не прошло и получаса, как органы правопорядка нарушили собственные же предписания.
Согласно местным СМИ, постановления, ограничивающие предпринимаемые полицией меры по пресечению беспорядков, были приняты в 20:00. Сотрудникам правоохранительных органов города запретили использовать слезоточивый газ и прочие химические вещества, а также резиновые пули и удушающие захваты. Также полицейским рекомендовалось отказаться от тактики «сгона» протестующих на ограниченную территорию, в ходе которой обычно происходят задержания большого количества людей.
Как напоминает издание, после того как в воскресенье 11 апреля сотрудница полиции Бруклин-Сентер Кимберли Поттер застрелила 20-летнего темнокожего мужчину Данте Райта, в городе и близлежащем Миннеаполисе начались протесты. И как видно по роликам в соцсетях, опубликованным всего через15 минут после принятия постановления, чтобы разогнать демонстрантов, полиция распыляет слезоточивый газ, явно нарушая новые предписания.
Ближе к 21:00 появилось больше видео, которые показывали, как органы правопорядка применяют слезоточивый газ, чтобы разогнать толпы. При этом протестующие находились на улице в период с 19:00 по 06:00, нарушая действующий в городе комендантский час.
По словам Insider, пока неясно, относятся ли запечатлённые на видео полицейские к департаменту города Бруклин-Сентер. На момент публикации статьи руководство местного полицейского департамента на запрос о комментариях не ответило.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе телефонных переговоров обсудили текущее состояние российско-американских отношений и выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о штрафе петербургскому «Зениту» за демонстрацию фанатами команды неонацистских символов во время матча 25-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров прокомментировал RT решение президента США Джо Байдена предложить российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в третьей стране в предстоящие месяцы.
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о решении по поводу перепалки в матче четвертьфинала Кубка России по футболу между тульским «Арсеналом» и московским ЦСКА.
Американская разведка опубликовала доклад, в котором спрогнозировала, что Россия «продолжит попытки подорвать влияние США и ослабить западные альянсы». При этом в Вашингтоне считают, что Россия не заинтересована в прямом вооружённом конфликте с США.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сделал двухкомпонентную прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 одной из российских вакцин. Об этом сообщил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о наказании «Спартаку» за то, что болельщики красно-белых выкрикивали расистские оскорбления в адрес голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.
В Воронежской области действуют два ландшафтных пожара на общей площади 7 га: один в районе Масловки, второй — в районе Семилукских Выселок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Председатель контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, когда будет рассмотрено обращение «Спартака» по поводу эпизода с начальником команды «Локомотива» Станиславом Сухиной перед матчем 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц подтвердил информацию о дисквалификации голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме по итогам матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
Пациента, которого оперировали во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, выписали из больницы домой, сообщил исполняющий обязанности заведующего кардиохирургическим отделением Валентин Филатов.
Заседание Совместной комиссии по ядерной сделке в Вене переносится на 15 апреля по причине выявления коронавируса у представителя страны, которая участвует в переговорах, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи.
В пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что основным каналом вызова оперативных служб в Москве стала «Система-112». В минувшем году на номер 112 поступило свыше 2,8 млн вызовов, а с начала 2021-го принято 1,1 млн вызовов.
В СК Чувашии сообщили, что между первым и вторым этажами одного из подъездов многоквартирного жилого дома в Чебоксарах обнаружены тела трёх мужчин в возрасте от 30 до 32 лет. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв призвал руководителей муниципалитетов держать на контроле ситуацию со строительством объектов социальной инфраструктуры, а также со строительством домов обманутых дольщиков.
Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Джефф Зинтс прокомментировал решение приостановить использование вакцины от коронавируса производства американской компании Johnson & Johnson.