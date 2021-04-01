Fox News: в Нью-Йорке афроамериканец избил азиатку — виноват Трамп и белые

Афроамериканец, осуждённый за убийство собственной матери и освобождённый условно-досрочно, напал на пожилую азиатку на одной из улиц Нью-Йорка. Мэр города Билл де Блазио обвинил в происшедшем Трампа, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, очевидцы нападения даже не попытались задержать преступника — вероятно, опасались судебных исков и осуждения за «токсичную мужественность».

БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: Отвратительно видеть, как людей ставят в такое жуткое положение, как сеют страх. Это так нечестно по отношению к нью-йоркцам азиатского происхождения! Мы знаем, откуда это пошло. Нам очень больно знать, что это началось в Вашингтоне.



О Боже! Теперь, когда мы знаем подробности этого мерзкого избиения пожилой азиатки, де Блазио выглядит ещё большим идиотом, чем раньше! Но этот случай раскрыл нам глаза на нечто большее, чем несостоятельность политиков вроде него. Это зверское нападение — свидетельство провала политики прогрессистов.



Во-первых, подозреваемый по этому делу вообще не должен был находиться на улице. Его каким-то образом освободили условно-досрочно в 2019 году, несмотря на то что в 2002 году он зарезал собственную мать. Досрочное освобождение уголовников, совершивших насильственные преступления, — это всегда визитная карточка новых левых, а не правых.



Второй урок касается не нападавшего, а мужчин, стоявших в сторонке и наблюдавших. Многие из тех, кто сейчас возмущается, что очевидцы ничего не предприняли, сами всегда протестуют против «токсичной мужественности». Оказывается, когда вы низводите мужчин до уровня жалких, пристыженных существ, они и ведут себя, как жалкие, пристыженные существа.



С нами сейчас Такер Карлсон, ведущий программы Tucker Carlson Tonight, а также Tucker Carlson Today на Fox Nation. Такер, можно я буду делать для вас озвучку? Я хочу сделать так: «Tucker Carlson… Today»! Можно?



ТАКЕР КАРЛСОН, ведущий Fox News: Думаю, у вас получится лучше, чем у меня.



Мне нравится.



ТАКЕР КАРЛСОН: Я не гений озвучки. Но я так рад, что вы это высказали, про «токсичную мужественность». Про то, что, когда людей низводят до уровня пустышек, до уровня трусливых пустышек, они так себя и ведут. Вы совершенно правы! Кто-то должен был схватить этого мужика и остановить нападение или задержать его до прибытия полиции. Но никто этого не сделал. Потому что люди боятся вмешиваться. Вот что бывает, когда людей лишают возможности защищаться и защищать других. Это весьма прискорбно.



Думаю, Такер, отчасти это из-за принципа «стукачи долго не живут». В некоторых районах, если вы сдадите кого-то полиции, у вас самого могут начаться неприятности. Или, если вы что-то не так сделаете, вас арестуют. По-моему, все живут в страхе, что с ними начнут судиться, или что они испортят отношения с властями, или что их назовут расистами или чем похуже… Если бывает что-то хуже. Все боятся!



ТАКЕР КАРЛСОН: Совершенно верно. И слишком боятся высказать то, что всем известно. Что объяснение де Блазио — возмутительная ложь. Это абсурд, он сам в это не верит! Он прожил в городе 30 лет. И все, кто жил в этом городе, точно знают, что происходит. Это не что-то новое. Это началось не при прошлой администрации и даже не при предыдущих десяти администрациях. Это легло в основу беспорядков 1992 года в Лос-Анджелесе. Эл Шарптон десятилетиями делал карьеру, запугивая предпринимателей-азиатов. Это очень хорошо протоптанная тропа, мы точно знаем, в чём тут дело. Я думаю, напряжённость носит в основном экономический характер, но и культурный тоже. И обвинять в этом белый шовинизм или Трампа — просто безумие! Но никто не высказывает это вслух! Все, все жители города знают, что это!



Дата выхода в эфир 31 марта 2021 года.