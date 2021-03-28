NBC: на «Улице Сезам» впервые появились персонажи, открыто обсуждающие расу и расизм

В популярной американской телепередаче «Улица Сезам» ввели двух новых персонажей — темнокожего отца и сына, которые говорят о расовых вопросах на понятном для юных зрителей языке. По задумке создателей, они должны помочь воспитать детей, которые будут гордиться своим цветом кожи, сообщает NBC News.

ЭЛАЙДЖА, темнокожий персонаж «Улицы Сезам»: Многие люди называют это расой. И хотя мы выглядим по-разному, мы все являемся представителями человеческой расы.

Знакомьтесь, Уэс и Элайджа. Этот дуэт отца и сына — новые участники кукольной трупы передачи «Улица Сезам».

ЖАННЕТТ БЕТАНКУР, старший вице-президент компании Social Impact и «Улицы Сезам»: Мы поняли, что сейчас нам нужно более вдумчивое и чёткое обсуждение расы и расизма. Эти два персонажа позволяют нам это сделать.

ЛУПИТА НИОНГО, актриса: Я люблю свою кожу.

«Улица Сезам» не в первый раз затрагивает вопрос расы. С самого первого сезона шоу в кадре и за кадром были представители разных культур и этносов.

ЖАННЕТТ БЕТАНКУР: И мы часто слышали, что многие дети впервые видели своё отображение на телевидении.

Но ситуация с Уэсом и Элайджей немного отличается. Они говорят о расе и расизме открыто, доступными для детей языком. Всё это часть объединяющей инициативы «Сезам Стрит», целью которой помочь…

ЖАННЕТТ БЕТАНКУР: …создать гордящихся цветом (кожи. — ИноТВ) детей.

СИМОН БОЙЗ, корреспондент NBC: Что значит «гордящихся цветом»?

ЖАННЕТТ БЕТАНКУР: Это означает, что дети с раннего возраста не игнорировали бы другие цвета. Это означает, что с младенчества они начинали бы замечать отличия и просили бы старших помогать им с этим. И таким образом благодаря открытому обсуждению расы мы создадим по-настоящему гордящихся цветом детей.

ЭЛМО, персонаж «Улицы Сезам»: А почему у Уэса коричневая кожа?

УЭС, темнокожий персонаж «Улицы Сезам»: А я знаю! Мне мама и папа рассказали. Всё дело в меланине.

Родители просят создателей «Улицы Сезам» использовать больше источников, чтобы помочь подобным беседам. Подобрать правильные слова может быть очень непросто, но Уэс и Элайджа успешно справились с этой задачей.

КУКЛЫ: (поют) Я личность! Я поднимусь и возвышу свой голос! И, между прочим, я красив! И, между прочим, я красив!

Дата выхода в эфир 27 марта 2021 года.