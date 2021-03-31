NBC News: «чудовищное насилие» — в США очевидцы закрыли дверь перед лицом избитой на их глазах 65-летней азиатки
Жестокое нападение в Нью-Йорке вновь приковало внимание к волне инцидентов с насилием по отношению к американцам азиатского происхождения. Белый дом анонсирует новые меры, чтобы положить конец этому явлению. С подробностями Джо Лин Кент. И предупреждаем: видео не для слабонервных.
Сегодня вечером появилось жуткое видео, запечатлевшее жестокое нападение посреди бела дня на 65-летнюю женщину азиатского происхождения.
АМЕРИКАНКА АЗИАТСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ: На её месте завтра может оказаться любой из нас.
По данным полиции, на одной из улиц Нью-Йорка мужчина бил пострадавшую ногой в живот, с силой наступил на голову и выкрикивал антиазиатские высказывания. Всего в нескольких шагах от происходящего, в фойе близлежащего жилого дома, находились три человека. Как минимум один из них видел чудовищное нападение. А когда нападавший, которого до сих пор не задержали, скрылся, никто даже не вышел помочь женщине. Вместо этого находившиеся в фойе дома люди просто закрыли дверь на улицу, оставив пострадавшую с травмами на тротуаре.
БИЛЛ ДЕ БЛАЗИО, мэр Нью-Йорка: Мы не можем просто стоять в стороне и смотреть, как происходят акты чудовищного насилия.
В прошлом году по всей стране число преступлений на почве ненависти по отношению к азиатам выросло почти на 150 процентов.
ДЖО ЛИН КЕНТ, корреспондент NBC News: Насколько вас беспокоит вероятность того, что люди так поступают в попытке подражать тому, что совершили другие правонарушители?
КАРМЕН БЕСТ, бывшая глава полицейского управления Сиэтла: Меня очень беспокоит фактор подражателей. Также мне кажется, что сейчас люди стали чаще, чем раньше, сообщать о подобных правонарушениях, потому что они лучше знают, что происходит.
Администрация Байдена выделила порядка 50 миллионов долларов в поддержку американцев азиатского происхождения и уроженцев тихоокеанских островов, переживших насилие и нападения. Власти формируют новый комитет, целью которого будет положить конец ксенофобии в отношении этих граждан. ФБР также публично будет освещать сообщения о преступлениях на почве ненависти против азиатов.
АМАНДА НГУЕН, основательница правозащитной организации Rise: Сейчас настал решающий момент, и нам предстоит выбрать, какой страной мы хотим быть.
Министерство юстиции в свою очередь заявило сегодня, что оно будет способствовать более эффективному отслеживанию преступлений на почве ненависти и привлечению виновных к ответственности.
АМАНДА НГУЕН: В этом видео больнее всего было смотреть на то, как мужчина закрывает дверь прямо перед лицом этой женщины. И я надеюсь, что как страна мы так не поступим.
Это просто ужасно, Джо. Есть ли какие-то новости о том, в каком состоянии находится пострадавшая женщина?
ДЖО ЛИН КЕНТ: Как сообщают власти, её только что выписали из больницы. Что касается людей, находившихся в фойе жилого дома, по словам управляющей зданием компании, они были отстранены от работы до окончания расследования, которым в том числе занимается оперативная группа по преступлениям на почве ненависти Нью-Йорка.
Дата выхода в эфир 31 марта 2021 года.
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