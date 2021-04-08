Times: соратник Мартина Лютера Кинга назвал Великобританию «матерью расизма»
Один из самых известных американских борцов за права темнокожих священник Джесси Джексон назвал Великобританию «матерью расизма» и призвал страну признать ту роль, которую она сыграла в рабстве, пишет The Times.
Тем не менее, по словам американского правозащитника, роль Британской империи в работорговле означает, что «Великобритания несёт конкретную ответственность за то, чтобы признать существование расизма и изменить ситуацию». «Я объездил всю Великобританию, и очевидно, что расизм существует», — добавил Джексон.
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