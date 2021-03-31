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Times: «маяк для Европы и мира» — Великобританию назвали образцом для подражания в борьбе с расовым неравенством

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Созданная британским правительством Комиссия по расовым и этническим различиям пришла к выводу, что Великобритания является одной из наиболее успешных стран в вопросе борьбы с расизмом, сообщает The Times. Тем не менее, там уточнили, что, несмотря на прогресс, страну пока нельзя назвать «пострасовым» обществом.
Times: «маяк для Европы и мира» — Великобританию назвали образцом для подражания в борьбе с расовым неравенством
Reuters

Великобритания, где дети из семей этнических меньшинств зачастую учатся лучше своих белых сверстников в школе, является образцом для подражания для других стран в расовых вопросах, пишет The Times со ссылкой на «исторический» обзор, проведённый по заказу британского правительства. 

Так, в Комиссии по расовым и этническим различиям, созданной в июле прошлого года на фоне движения Black Lives Matter, пришли к выводу, что британское общество стало более открытым, а расовое неравенство во множестве сфер, в том числе в сферах образования и занятости, сократилось.
 
В комиссии отметили, что успехи британцев, принадлежащих к этническим меньшинствам, «должны рассматриваться в качестве модели для других стран, где большинство населения составляют белые». Наибольших успехов они добиваются в сфере образования, в среднем набирая больше баллов на экзаменах, нежели белые британцы.
 
Выросло число представителей этнических меньшинств, занимающих элитные должности, а разрыв в оплате труда между ними и их белыми коллегами сократился. Так, согласно обзору, разрыв в оплате труда упал до 2,3%, что является самым низким показателем с 2012 года. А в 2019 году среди британцев моложе 30 лет и вовсе не было разницы в заработной плате, независимо от их происхождения, хотя это, как предполагается, можно объяснить более высоким уровнем безработицы среди молодых людей из числа групп этнических меньшинств.
 
Комиссия по расовым и этническим различиям также изучила данные о неравенстве в области здравоохранения, согласно которым в Великобритании от COVID-19 погибло почти в два раза больше темнокожих мужчин, нежели белых. Явление, как пишет The Times со ссылкой на обзор, объясняется главным образом повышенным риском заражения представителей этнических меньшинств, который зачастую связан с родом профессиональной деятельности.
 
Кроме того, обзор не нашёл доказательств институционального расизма в Великобритании. В комиссии также пришли к выводу, что зачастую вопросы расы становятся всё менее важными, нежели вопросы принадлежности к конкретной семье или классу, в объяснении неравенства.
 
Тем не менее комиссия сочла, что страна пока не является «пострасовым» обществом, так как в верхушках государственного и частного секторов сохраняется диспропорция в числе представителей этнических меньшинств и белых британцев. Более того, в некоторых общинах этнических меньшинств существует чувство «глубокого недоверия», а проявление расизма, особенно в интернете, пока остаётся непобеждённой проблемой.
 
«Создать успешное многоэтническое общество трудно, и расовое неравенство существует везде, где такое общество выстраивается, — отметил председатель комиссии, консультант по вопросам образования Тони Сьюэлл. — Комиссия считает, что если её рекомендации будут выполнены, это придаст новый импульс истории прогресса нашей страны в направлении успешного многоэтнического и мультикультурного сообщества — маяка для остальной Европы и мира».
 
Так, в числе рекомендаций: увеличение учебных часов, для того чтобы сократить отставание учащихся из неблагополучных семей, и предоставление более качественных консультаций по вопросам карьеры, пишет The Times. В комиссии также призвали правительство отказаться от аббревиатуры для темнокожих, азиатов и представителей этнических меньшинств BAME (Black, Asian, and minority ethnic). Так, исследования показали, что общины этнических меньшинств, как правило, предпочитают термин «этническое меньшинство».
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