DM: не доплачивают из-за пола и цвета кожи — белый чиновник обвинил британские власти в дискриминации

Инспектор Корпуса констеблей Мэтью Парр уличил МВД Великобритании в предвзятом отношении к нему как к белому мужчине. Поводом для претензии высокопоставленного чиновника стал тот факт, что его темнокожей коллеге платят на треть больше, чем ему за аналогичную работу, передаёт Daily Mail.

Белый госслужащий подал в суд на правительство Соединённого Королевства за дискриминацию. Причиной для иска стал тот факт, что его коллеге, темнокожей женщине, платят почти на треть больше за выполнение одинаковой работы, передаёт Daily Mail.

В 2016 году Мэтью Парр стал одним из пяти инспекторов Корпуса констеблей, в обязанность которого входит контроль над службами правопорядка страны, включая столичную полицию и Национальное агентство по борьбе с преступностью. Его годовой оклад составлял £133 тыс.

В какой-то момент Парр обнаружил, что его темнокожая коллега-инспектор Венди Уильямс, которую приняли в корпус всего за 15 месяцев до него, получает £185 тыс. После этого мужчина подал жалобу в лондонский суд по трудовым спорам. Он заявил, что руководство МВД Великобритании относится к нему предвзято, так как он белый мужчина, отмечает издание.

«Для меня это в первую очередь вопрос справедливости, — пояснил Парр во время слушаний. —- Я нахожусь на госслужбе более 35 лет и до сих пор работал в организациях, которые были полны решимости относиться к людям беспристрастно. В корне несправедливо выплачивать людям кардинально отличающиеся суммы за выполнение по всем показателям идентичной работы».

Британские власти отвергли обвинения в дискриминации по признаку пола и расы. По их словам, всё дело в том, что Парр стал первым, кто получил должность в соответствии с новой структурой оплаты труда в рамках кампании по снижению заработной платы руководящего персонала, обращает внимание Daily Mail.