DM: не доплачивают из-за пола и цвета кожи — белый чиновник обвинил британские власти в дискриминации

Инспектор Корпуса констеблей Мэтью Парр уличил МВД Великобритании в предвзятом отношении к нему как к белому мужчине. Поводом для претензии высокопоставленного чиновника стал тот факт, что его темнокожей коллеге платят на треть больше, чем ему за аналогичную работу, передаёт Daily Mail.
Белый госслужащий подал в суд на правительство Соединённого Королевства за дискриминацию. Причиной для иска стал тот факт, что его коллеге, темнокожей женщине, платят почти на треть больше за выполнение одинаковой работы, передаёт Daily Mail.
В 2016 году Мэтью Парр стал одним из пяти инспекторов Корпуса констеблей, в обязанность которого входит контроль над службами правопорядка страны, включая столичную полицию и Национальное агентство по борьбе с преступностью. Его годовой оклад составлял £133 тыс.
В какой-то момент Парр обнаружил, что его темнокожая коллега-инспектор Венди Уильямс, которую приняли в корпус всего за 15 месяцев до него, получает £185 тыс. После этого мужчина подал жалобу в лондонский суд по трудовым спорам. Он заявил, что руководство МВД Великобритании относится к нему предвзято, так как он белый мужчина, отмечает издание.
«Для меня это в первую очередь вопрос справедливости, — пояснил Парр во время слушаний. —- Я нахожусь на госслужбе более 35 лет и до сих пор работал в организациях, которые были полны решимости относиться к людям беспристрастно. В корне несправедливо выплачивать людям кардинально отличающиеся суммы за выполнение по всем показателям идентичной работы».
Британские власти отвергли обвинения в дискриминации по признаку пола и расы. По их словам, всё дело в том, что Парр стал первым, кто получил должность в соответствии с новой структурой оплаты труда в рамках кампании по снижению заработной платы руководящего персонала, обращает внимание Daily Mail.
Чемпион Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) 1999 года Евгений Кафельников прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над его соотечественником Андреем Рублёвым в матче 1/4 финала Australian Open.
Государственная дума одобрила законопроект, который наделяет Центральную избирательную комиссию России и избиркомы регионов правом обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете незаконных агитационных материалов.
Юрист-международник, почётный адвокат России Валерий Ванин прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Совет Европы (СЕ) может через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовать от российских властей освободить Алексея Навального.
Следователи возбудили уголовное дело после схода с рельсов 26 полувагонов с каменным углём на Красноярской железной дороге, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.
В России в течение суток зарегистрировано 12 828 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 13 233 заболевших. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.
Москва не исключает возможной коррекции законодательства в сфере IT из-за действий западных компаний на фоне недавних незаконных протестных акций. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал, что намерен посмотреть матч между испанцем Рафаэлем Надалем и греком Стефаносом Циципасом, победитель которого станет его соперником по полуфиналу первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила, что злоумышленники прибегают к новому виду мошенничества с использованием подменных номеров, в том числе закреплённых за органами внутренних дел.
Первая ракетка России Даниил Медведев объяснил, почему вызвал на корт врача после победы над соотечественником Андреем Рублёвым в четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open.