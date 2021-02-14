Guardian: сплошь белые мужчины — канадских офицеров высмеяли за попытку «похвастать разнообразием»

Недавно назначенный начальник штаба обороны Канады Арт Макдональд решил похвалиться в Twitter, что он и его коллеги прикладывают огромные силы, чтобы увеличить гендерно-расовое разнообразие вооружённых сил. Но его сообщение вызвало лишь насмешки и критику, так как оно сопровождалось фотографией, которая показывала, что высший офицерский состав страны до сих пор в основном представлен только белыми мужчинами, пишет The Guardian.

Учреждения по всему миру чётко осознают, что важно не только увеличивать гендерно-расовое разнообразие и инклюзивность, но и делать этот процесс прозрачным и публичным. Вероятно, поэтому на этой неделе новый начальник штаба обороны Канады адмирал Арт Макдональд с гордостью заявил о недавних обсуждениях по этому вопросу на высшем уровне в вооружённых силах страны, пишет The Guardian.

«Разговоры о разнообразии, инклюзивности и культурных изменениях не несовместимы с нашей жаждой повысить эффективность работы. Я рассчитываю на то, что мои старшие руководители будут бороться за культурные изменения, — сообщил Макдональд в Twitter. — Разнообразие делает нас сильнее, инклюзивность улучшает нашу организацию».

К сожалению, это «воодушевляющие» сообщение было подорвано сопровождавшей его фотографией. На ней было запечатлено заседание восьми высокопоставленных военных, и все они были белыми мужчинами. Среди участников встречи была только одна белая женщина, которая общалась с собравшимися удалённо, подчёркивает издание.

Этот твит Макдональда должен был сигнализировать, что вооружённые силы Канады усиленно работают по «устранению своих недостатков». Но вместо этого он получил в соцсетях популярность по «совершенно неправильным причинам», отмечает The Guadian.

«Вы имеет в виду под разнообразием приём на работу мужчин с разной степенью облысения?» — саркастически поинтересовался в Twitter комик Роб Гилл. «Эти белые парни действительно разные. У некоторых из них нет волос. Один из них ненавидит кинзу», — пошутил над изображенными на фото офицерами другой пользователь соцсети.

Некоторые подтрунивали над расплывчатым, сбивающим с толку «солдафонским языком» твита. «У нас могут быть разногласия, но мы все можем согласиться с тем, что жаждем совершенства в работе. У нас, несомненно, сухо в горле из-за недостатка операционного превосходства. Мы чувствуем обезвоживания после разговоров о разнообразии», — спародировала сообщение Макдональда журналистка Вики Мокама.

Под давлением критики и насмешек Макдональд, который занял руководящую должность в армии менее месяца назад, опубликовал извинения. «Я слышу ваши комментарии и принимаю их близко к сердцу. Это правда: руководство… исторически было и остаётся преимущественно представлено мужчинами и белыми. Это нужно изменить», — признал он.

«Нам необходимо отражать разнообразие Канады на всех уровнях. Мы должны работать над устранением системного расизма и устранением существующих препятствий на пути карьерного роста. Мы настроены на это, но знаем, что предстоит ещё много работы, и мы полны решимости её выполнить», — добавил адмирал.

В свою очередь, министр обороны Канады Харджит Саджан отметил в своём заявлении, что страна продолжает бороться с «наследием системного расизма, дискриминации и отсутствия интеграции». «Хотя руководство обороны стремится к увеличению разнообразия в наших рядах, подобные ошибки показывают, что непреднамеренная предвзятость всё ещё существует», — написал он.