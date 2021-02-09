Fox: иммиграционная политика Байдена — наказание американцев за «белый шовинизм»

В рамках своей новой иммиграционной политики администрация Байдена отказалась от преследований лиц, подозреваемых в преступлениях сексуального характера. Нелегалов отпускают на свободу даже без каких-либо проверок на коронавирус, передаёт Fox News. По мнению ведущего Такера Карлсона, подобная политика не только не идёт на пользу обычным американцам, но и призвана их «унизить и деморализовать», а также наказать за «белый шовинизм».

Брэндон Джадд руководит профсоюзом пограничников. «Мы не тестируем (на коронавирус. — ИноТВ) нелегальных иммигрантов, которых мы отпускаем, — сообщил Джадд нашей программе. — То есть мы отпускаем людей, не зная (заражены ли они. — ИноТВ), и это явно создаёт угрозу для населения». Да, явно создаёт угрозу.



Леон Уилмот — шериф округа Юма, штат Аризона. На прошлой неделе он написал письмо одному из своих сенаторов, демократу Кирстен Синема. Новую политику администрации Байдена Уилмот назвал, цитирую, «особенно опасным подходом». По его словам, «в настоящее время не существует протоколов для того, чтобы тестировать кого-либо из этих людей на вирус, вызывающий COVID-19… Кроме того, федеральные власти не предлагают никакой помощи в размещении, питании, лечении или транспортировке этих иммигрантов».



Поэтому в некоторых местах налогоплательщики оплачивают проживание иностранных граждан, которых следовало бы депортировать, в гостиничных номерах. А вот вам такое не светит, вам гостиницу никто не оплатит.



Но если это кажется безумием, отрывом от реальности, это лишь малая часть иммиграционной политики администрации Байдена. Такое впечатление, что эту политику разрабатывали для того, чтобы как можно сильнее навредить Соединённым Штатам.



Во внутренней служебной записке, отправленной на прошлой неделе, чиновники Иммиграционной и таможенной полиции объявляют, что администрация приостанавливает так называемую операцию «Коготь». Речь идёт об операции против лиц, совершивших преступления сексуального характера. Больше она не действует. Нелегальные иммигранты, совершающие преступления сексуального характера, стали защищённым классом.



На следующий день в другой внутренней служебной записке Иммиграционной и таможенной полиции объявили, что «с этого момента» администрация Байдена прекратит депортацию нелегальных иммигрантов, осуждённых за преступления, связанные с наркотиками, нападениями, вождением в пьяном виде, отмыванием денег, преступлениями против собственности, мошенничеством, уклонением от налогов… Или с татуировками, указывающими на принадлежность к банде. Впредь любой нелегальный иммигрант, обвинённый в преступлении, но ещё не осуждённый, также будет защищён от депортации.



Что всё это значит на практике? Это значит, например, что члена банды MS-13, арестованного за торговлю наркотиками, ранее судимого, скажем, за кражу, вымогательство и хищение в крупных размерах, следует отпустить в Соединённых Штатах, может быть, в вашем районе, даже если до этого его неоднократно депортировали. Это, кстати, не бредовая гипотеза, такие вещи действительно будут происходить.

Иностранного гражданина, обвиняемого в изнасиловании, но скрывшегося перед судом — а такое бывает частенько, — депортировать также нельзя. Технически его не признали виновным в изнасиловании, поэтому его депортация станет актом нетерпимости. И так далее.

И всё это происходит в реальности. О подобных случаях мы гарантированно услышим ещё не раз. Но остаётся вопрос мотива: зачем они это делают? Даже в том случае, если вы считаете, что США остро нуждаются в низкоквалифицированной рабочей силе в самый разгар кризиса с безработицей; даже если бы вы верили, что ваше право на дешёвый быт важнее права среднего класса американцев на существование, притом что ряд наших лидеров придерживается именно такой точки зрения.

Каким конкретно образом объясняется приостановка преследования насильников? Как такое вообще может прийти в голову? Кому может прийти в голову отпускать нелегальных иммигрантов в самый разгар пандемии, даже не проверив их на коронавирус? И как это даже в теории может пойти вам на пользу — американцам, которые оплачивают всё это дело?

Разумеется, вам на пользу это не идёт. Однако это никому и не нужно. Никто даже не пытается претворяться, что это должно пойти вам на пользу. Совсем напротив. Цель состоит в том, чтобы вас наказать. Когда отпускают людей, которые нарушают наши законы, причём даже без каких-либо проверок на вирус — на тот самый вирус, который использовался в качестве предлога, чтобы разрушить вашу жизнь, — реальный и очень чёткий посыл состоит в том, чтобы сказать вам: «Вы нам не нравитесь». Это не политика, это акт агрессии. Она призвана вас унизить и деморализовать. Опрометчивая и разрушительная иммиграционная политика — это штраф, который вы платите за ваш белый шовинизм.

Может показаться, что ими вряд ли могут двигать такие зловещие мотивы, — ведь в это трудно поверить. Но всё так и есть. И на MSNBC об этом говорят не таясь.



Дата выхода в эфир 08 февраля 2021 года.