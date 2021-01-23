Fox News: намерение Байдена поставить владение оружием в стране под контроль многие штаты и американцы встретили в штыки

Из-за опасений, что новый президент Джо Байден может покуситься на право американцев хранить и носить огнестрельное оружие, некоторые города и штаты США собираются создать специальные зоны, где сохранится действие второй поправки к Конституции, передаёт Fox News. Как отмечает издание, таким образом любители оружия взяли пример со своих либеральных оппонентов, которые в своё время превратили несколько американских городов в убежища для иммигрантов.

Из-за нового правительства в Вашингтоне многие защитники права на хранение и ношение оружия опасаются новой атаки на вторую поправку. Некоторые берут пример со своих либеральных оппонентов и применяют их приёмы к оружейному вопросу. С репортажем из Лос-Анджелеса наш национальный корреспондент Уильям Ля-Жёнес об идее создания убежищ для второй поправки.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Не остановлюсь, пока мы не одолеем Национальную стрелковую ассоциацию.



План президента Байдена переписать оружейное законодательство Америки заставляет нервничать владельцев оружия.



ДЖО БАЙДЕН: Я сделаю всё, что в моей власти на посту или вне его, чтобы убрать с улиц боевое оружие — один раз я это уже сделал — и убрать из продажи обоймы с большим количеством патронов.



ЛЕО БИАСЬЮУЧЧИ, член палаты представителей штата Аризона: Если федералы захотят входить в дома и начнут арестовывать людей за то, что те владеют обоймами большой вместительности, то мы не будем принимать в этом никакого участия.



Конгрессмен штата Лео Биасьюччи хочет сделать Аризону убежищем для второй поправки, где будет запрещено использовать деньги и живую силу штата для реализации какого-либо федерального закона или правила, нарушающего право на владение оружием.



ЛЕО БИАСЬЮУЧЧИ: В этом законопроекте говорится, что в Вашингтоне они могут делать всё, что пожелают. Но мы не позволим нашим правоохранительным органам расходовать ресурсы на то, чтобы содействовать аресту законопослушных граждан, владеющих оружием.



Четыре штата и более 400 городов, преимущественно контролируемых республиканцами, приняли меры по объявлению себя оружейными убежищами. Они взяли пример с контролируемых демократами штатов, где действуют правила, защищающие иммигрантов от федерального законодательства.



КРИСТИН БРАУН, представительница Центра Брейди по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия: За этим ничего нет. Это театр. Спектакль.



И хотя оппоненты называют закон об оружейных убежищах символическим, они, тем не менее, опасаются его эффекта.



КРИСТИН БРАУН: Это направлено против Америки и одновременно вызывает тревогу, ведь любой человек может выставить свою кандидатуру на выборную должность и продвигать нечто подобное. Они отказывают в поддержке гражданам своих штатов, которые столкнулись с вооружённым насилием.



УИЛЬЯМ ЛЯ-ЖЁНЕС, корреспондент Fox News: Защитники права на владение оружием опасаются, что местную полицию привлекут к проведению национальной регистрации оружия, к конфискации оружия и к ограничению продаж боеприпасов. Их оппоненты утверждают, что второй поправкой должны заниматься суды, а не штаты. Но некоторые опасаются, что Байден примет новые правила в обход мер по защите права на владение оружием. На прошлой неделе губернатор Эбботт заявил, что поддерживает превращение Техаса в штат-убежище для второй поправки. Бретт.



Уильям, благодарю вас. Судья штата Нью-Йорк не принял предложения Национальной стрелковой ассоциации (NRA) отвергнуть, приостановить или перенаправить судебный иск нового генерального прокурора Нью-Йорка, добивающегося роспуска организации.



Это решение было принято всего через несколько дней после того, как NRA объявила себя банкротом и заявила, что собирается после 150 лет пребывания в Нью-Йорке перебраться в штат Техас, который более дружелюбно настроен по отношению к оружию.



Дата выхода в эфир 22 января 2021 года.