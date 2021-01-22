Washington Post: Байден хочет продлить СНВ-III на пять лет

Администрация Байдена собирается продлить действие Договора по ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией ещё на пять лет, рассказали высокопоставленные источники в правительстве эксклюзивно для The Washington Post. Тем не менее новый президент не собирается идти по стопам предшественников и стремиться к потеплению отношений с Москвой: он планирует применить санкции, если спецслужбы докажут участие Кремля во вмешательстве в выборы 2020 года и других противоправных действиях.
Президент Байден хочет продлить на пять лет Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), сообщает в эксклюзивной статье The Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников США. При этом администрация нового президента готовится ввести против России новые санкции и исключает «перезагрузку» двусторонних отношений с Москвой, которую проводили многие американские лидеры с окончания холодной войны.
Как напоминает газета, решение о продлении единственного действующего соглашения с Россией по ограничению арсенала двух ядерных держав принято за несколько дней до крайнего срока 5 февраля. При истечении срока договора без продления Москва и Вашингтон смогут развёртывать неограниченное число подводных лодок с ядерным оружием, бомбардировщиков и ракетных установок. Эксперты опасаются, что это может вылиться в ядерную гонку вооружения и ещё больше обострить отношения двух стран. Как утверждает американский чиновник высокого ранга, СНВ-III «отвечает интересам национальной безопасности Соединённых Штатов имеет ещё больший смысл значение, когда отношения с Россией являются враждебными».
В то же время, по словам источников, президент Байден на этой неделе прикажет директору Нацразведки Эврил Хейнс предоставить ему в полном объёме оценку спецслужб в отношении предполагаемого вмешательства России в выборы 2020 года, проведения кибератаки на федеральные агентства и департаменты, использования химического оружия против лидера оппозиции Алексея Навального или предоставления вознаграждение боевикам за убийство американских солдат в Афганистане. В статье подчёркивается, что планы Байдена о возможном наказании в отношении России на начальном этапе президентства выделяют его на фоне предшественников, каждый из которых пытался перевернуть страницу в надежде на более продуктивные отношения с Кремлём.
Лидер Республиканской партии США в сенате Митч Макконнелл предложил в своём заявлении сроки подготовки к процессу по импичменту экс-президенту Дональду Трампу, которые не позволят начать сам процесс ранее середины февраля.
Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений с Россией даст Москве и Вашингтону время и возможности для дальнейших переговоров по сокращению вооружений.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз будет уже через несколько месяцев иметь больше доз вакцины от коронавируса, чем ему необходимо, поэтому Еврокомиссия готова предложить механизм для передачи части вакцин в третьи страны.
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье заявил, что его будущий соперник, экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор помог ему в благотворительной деятельности.
Въезжающие в Соединённые Штаты лица должны будут не только предъявить свидетельство об отрицательном результате теста на коронавирус, но и пройти карантин. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
Жителям Подмосковья, получившим оба компонента вакцины от коронавируса, выдадут электронные сертификаты в виде QR-кода, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал RT заявление главы украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, который выразил уверенность, что в отношении России будут введены новые санкции из-за ситуации на юго-востоке Украины.