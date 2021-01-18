Глава МИД Франции: если не поспешить с СНВ-III, Европа тоже пострадает

Среди проблем, которые в срочном порядке придётся решать новой администрации США, — и иранская сделка, и судьба последнего оставшегося договора с Россией по контролю за ядерным оружием. Однако министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью Le Journal du Dimanche отмечает, что и европейцам нельзя упускать из виду вопрос СНВ-III, поскольку в случае отказа от договора Европа тоже пострадает.

Никто не мог бы представить себе, что однажды в Вашингтоне произойдёт что-то похожее на штурм Капитолия, отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью Le Journal du Dimanche. Тем более что совсем недавно демократия там проявила себя через выборы. Однако на обществе сказались четыре года распространения ложной информации, которая «заключает часть населения в рамки параллельной и искусственной реальности», отметил французский дипломат.

Впрочем, на этот раз демократия выстояла и лишь усилилась, отмечает он. Как напоминает Ле Дриан, у демократии есть «антитела» к подобным явлениям: законы, правосудие, парламент. Так что получилась в конечном итоге победа демократии, разума и правды. Однако при этом европейцам, например, нужно сделать вывод, что стоит быть настороже и постоянно проверять систему сдержек и противовесов.

По словам дипломата, было бы ошибкой считать, что правление Трампа можно будет взять за скобки, что после него всё вернётся на круги своя. За эти четыре года международные кризисы обострились, и с этим придётся справляться новой администрации. За это время и сама Европа изменилась, она стала крепче, осознала свою силу. Так что теперь она будет пересматривать концепцию отношений с США. Но и для самих Штатов будет полезно, чтобы у них с Европой были здоровые отношения, построенные на доверии и взаимоуважении.

Однако у главы французской дипломатии в отношении нового президента США и его команды немало надежд. Так, со своим вероятным будущим коллегой Энтони Блинкеном он уже работал, и они уже договорились встретиться вскоре после его официального назначения.

Первым делом, по мнению Ле Дриана, им нужно будет разрешить вопрос, который отравляет отношения между странами, — американские тарифы и налоги на поставки стали, на работу компаний в цифровой сфере и виноделии, а также на Airbus. И если им удастся в краткие сроки найти способ урегулировать эти споры, то это будет шаг вперёд.

«Думаю, в приоритете у администрации Байдена будет восстановление согласия внутри страны, но я хочу обратить внимание на те проблемы, которые нам нужно очень срочно решать, будь то в вопросах Ирана, климата, гонки за вооружениями или санитарного кризиса», — отметил Ле Дриан.

Он прямо говорит, что Иран уже сейчас работает над тем, чтобы обеспечить себе ядерное оружие, так что Штатам нужно срочно предпринимать действия, сделать так, чтобы и они, и Тегеран вернулись к условиям сделки. Однако этого будет недостаточно, предупреждает дипломат. Необходимо будет в дальнейшем вести переговоры об иранских баллистических ракетах и о его действиях по отношению к соседям в регионе.

«Если мы не подсуетимся в ближайшие недели, то у нас больше не будет инструмента регулирования запасов ядерного оружия у Москвы и Вашингтона», — предупреждает дипломат. Он напоминает, что вот-вот придёт конец договору СНВ-III, и вместе с ним может быть разрушена вся система стратегического равновесия между двумя крупнейшими ядерными державами. И Европа здесь в первых рядах тех, кто может от этого пострадать. Так что он призывает европейских коллег проявить инициативу, чтобы этот вопрос не был решён за них.

Срочные меры Штатам нужно принять и в вопросах изменения климата. На Конференции ООН по изменению климата, которая пройдёт в Глазго, будут обсуждаться Парижские соглашения, из которых США вышли. Там каждая страна будет говорить о своих новых целях. Так, ЕС заявит новую планку для себя — сократить выбросы углекислого газа на 55% к 2030 году. Но того же европейцы ждут от США и Китая.

Джо Байден обещал, что США вернутся в ВОЗ, и это имеет ключевое значение как с точки зрения борьбы против коронавируса, так и для того, чтобы укрепить вес этого международного института. Изменения могут коснуться и НАТО. В 2020 году альянс размышлял о своём будущем и в нынешнем году будет с ним определяться. В частности, спорными вопросами Ле Дриан называет роль Турции, а также новые угрозы.

Байден говорил о том, что соберёт в скором времени саммит демократий, и Франция готова на нём присутствовать, но только если там не будет вырабатываться стратегия столкновения с Китаем. Китай для Европы и партнёр, и конкурент, и системный противник. Так что Ле Дриан выразил готовность обмениваться опытом с США, но не для противостояния блок на блок, отметил он в интервью Le Journal du Dimanche.