ABC News: Вашингтон готовится к инаугурации Байдена — в городе создан периметр безопасности

Перед инаугурацией Джо Байдена власти США предпринимают исключительные меры безопасности, передаёт ABC News. Здание Капитолия теперь напоминает казарму, дороги перекрыты, в городе создана так называемая зелёная зона. Более 20 тысяч военных выискивают взрывчатку и экстремистов, уже были произведены аресты, говорится в репортаже.

Совсем по-другому сегодня выглядит Вашингтон, где установлен периметр «зелёной зоны», перекрыты дороги. И из-за видео, которое вы только что посмотрели, Национальная гвардия выискивает взрывчатку и экстремистов. Будущая администрация не отказывается от планов проведения инаугурации на открытом воздухе. С места событий передаёт корреспондент ABC News Кеннет Мотон.



Сегодня в столице страны приняты исключительные меры безопасности. Власти ничего не оставляют на волю случая. Новые военные подразделения прибывают полными самолётами. Бойцы Национальной гвардии стягиваются со всех концов США.



ДЖАРЕД ПОЛИС, губернатор штата Колорадо: Данная миссия — защита самой нашей республики. Вы сыграете ключевую роль в тот момент, когда наша страна очень в этом нуждается.



КЕННЕТ МОТОН, корреспондент ABC News: У 25 тысяч военнослужащих, прибывающих в город к инаугурации, есть приказ: высматривать потенциальные угрозы, искать взрывчатку, защищать столицу.



По словам властей, наиболее вероятная угроза — это внутренние экстремисты.



МЮРИЕЛ БАУЗЕР, мэр округа Колумбия: Насколько серьёзно отнесётся наша страна к внутреннему белому экстремизму? Я считаю, на прошлой неделе мы видели, что мы воспринимали это недостаточно серьёзно.



Сегодня огромный периметр безопасности, или «зелёная зона», уже был испытан. В ходе отдельных инцидентов арестовано по меньшей мере три человека, в том числе двое мужчин с оружием и патронами.



Сегодня гвардия расставляет койки в Капитолии. Но человек, которому было поручено изучить пробелы в системе безопасности здания, заявляет, что проблему нельзя раз и навсегда решить, разместив там военных.



РАССЕЛ ОНОРЕ, генерал-лейтенант Армии США в отставке: Мы не можем себе позволить постоянное размещение 20 тысяч гвардейцев в Вашингтоне, да нам и не следует этого желать. Существуют решения, как усилить Капитолий, чтобы полностью исключить это (захват Капитолия протестующими. — ИноТВ) в будущем.



Мы все на это надеемся. Кеннет Мотон с нами на прямой связи из Вашингтона. Кеннет, несмотря на беспокойство насчёт безопасности, команда избранного президента Байдена не отказывается от планов провести инаугурацию на открытом воздухе.



КЕННЕТ МОТОН: Да, Том. Команда Байдена заявляет, что готовится к любому сценарию, но верит, что вид Байдена, приносящего присягу на тех же ступеньках, где происходили протрамповские беспорядки, подаст важный визуальный сигнал об устойчивости нашей демократии. Том?



С нами был Кеннет Мотон, новое прямое включение из столицы страны. Спасибо, Кеннет.



Дата выхода в эфир 17 января 2021 года.