Hill: Пентагон перебросит на инаугурацию Байдена 25 тысяч нацгвардейцев

В ходе инаугурации Джо Байдена в Вашингтоне будут присутствовать 25 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США, пишет The Hill. Как отмечает газета, это на 5 тыс. человек больше, чем планировалось развернуть ранее. Главной целью переброски такого количества солдат станет безопасный ход инаугурации.

В ходе инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится на следующей неделе, в Вашингтоне будут находиться приблизительно 25 тыс. военнослужащих Национальной гвардии, пишет The Hill со ссылкой на заявление Армии США.

По сравнению с более ранними данными, Министерство обороны дало разрешение увеличить на 5 тыс. человек размер контингента, который будет способствовать выполнению «задаче федеральных правоохранительных органов, а также подготовке в сфере безопасности» в ходе инаугурации.

«Наши солдаты и лётчики Национальной гвардии расположились в окрестностях города, чтобы защитить нашу столицу», — заявил глава бюро Национальной гвардии генерал Дэниел Хокансон.

На фоне штурма Капитолия каждый штат и каждая территория США, а также сам округ Колумбия перебросит в столицу личный состав Нацгвардии с тем, чтобы гарантировать безопасность инаугурации.

В ходе беспорядков 6 января, во время которых конгрессу пришлось временно отложить сертификацию победы Байдена, погибло пять человек, включая одного полицейского, напоминает газета.

При этом некоторые законодатели усомнились в том, что Пентагон сумел оперативно отреагировать на мятеж. В частности, в тот день по всему округу насчитывалось всего 340 невооружённых гвардейцев, которые занимались регулировкой движения. При этом на фоне резкой критики по поводу июньских протестов против расовой дискриминации до начала восстания местные чиновники и Пентагон стремились свести к минимуму участие гвардии в любом противостоянии в американской столице.