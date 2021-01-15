CNBC: шокеры, «коктейли Молотова» и даже арбалет — полиция изъяла оружие у участников штурма Капитолия

Полиция округа Колумбия обнаружила и конфисковала различные виды оружия, патроны и бутылки с зажигательной смесью у участников протестов на Капитолийском холме, сообщает CNBC. Кроме того, в эфире телеканала главный прокурор региона Карл Рейсин пообещал, что силы правопорядка учтут недавний опыт и сделают всё возможное, чтобы «спасти инаугурацию» Джо Байдена.

Шокеры, «коктейли Молотова», тысячи патронов и даже арбалет были конфискованы до и после беспорядков в Капитолии. С нами на прямой связи главный прокурор округа Колумбии Карл Рейсин.

Сэр, это оружие принадлежало всего лишь небольшой части бунтовщиков, арестованных непосредственно в день мятежа. Насколько огромную ошибку допустила полиция округа Колумбии, особенно столичная полиция? Всё могло бы быть гораздо хуже.

КАРЛ РЕЙСИН, главный округ Колумбии: Я думаю, стоит кое-что разъяснить. Центральный полицейский департамент отвечает за патрулирование улиц округа. И хотя у него, несомненно, есть полномочия обеспечивать порядок на территории столицы, чтобы попасть туда, его сотрудникам нужно получить приглашения.

В итоге их действительно пригласили, после того как столица была застигнута врасплох и Центральный полицейский департамент помог выгнать захватчиков из столицы. Я думаю, столичная полиция должна ответить на многие вопросы. Но нам стоит воздержаться от суждений до окончания полного расследования происшествия.

Мы видели, как полицейские отчаянно сопротивлялись, боролись, чтобы защитить конгрессменов и сенаторов. Поэтому, на мой взгляд, нельзя грести всех под одну гребёнку. Нам необходимо быть осторожными и провести тщательное расследование.

Вы говорили, что рассматриваете возможность предъявить обвинения Дональду Трампу — младшему, Руди Джулиани и всем тем, кто подстрекал к насилию. Когда вы ожидаете принять решение по этому вопросу. Их комментарии были у всех на виду. Неужели там так много нужно расследовать?

КАРЛ РЕЙСИН: Я думаю, много нужно расследовать. Очевидно, что существует первая поправка о свободе слова, которую мы почитаем в нашей стране. Но, кроме того, есть верховенство права и индивидуальная ответственность, которыми мы тоже дорожим.

Поэтому нам нужна сбалансированная оценка всех этих важных американских ценностей. Речь не только о том, чтобы просто изучить слова. Контекст имеет большое значение. Так же как и момент, и толпа, к которой обращаются. И мы знаем, что многие в этой толпе были вооружены и опасны, о чём свидетельствуют показанные вами фотографии, и готовились к насильственным действиям.

Это факторы, которые мы рассматривали. Мы примем решение, когда наше расследование окончательно оформится.

Главный прокурор Рейсин, насколько вы уверены в мерах охраны и безопасности, принятых в столице на день инаугурации, которая состоится на следующей неделе?

КАРЛ РЕЙСИН: Я думаю, ФБР должным образом предупредило не только Вашингтон, округ Колумбия, но и все столицы наших 50 штатов, что в них может появиться толпа, склонная к насилию и самоуправству. Поэтому нам всем стоит быть начеку.

На мой взгляд, важно, чтобы люди предпочли не ходить на инаугурацию. У нас разгар пандемии, и были случаи насилия. И я посоветовал бы людям ради их собственной безопасности держаться подальше (от церемонии. — ИноТВ), посмотреть её по телевизору или на компьютере.

Я не сомневаюсь, что силы правопорядка хорошо организованы. Они взаимодействуют на гораздо более высоком уровне. Я думаю, будут использованы дополнительные ресурсы, и мы спасём инаугурацию.

Дата выхода в эфир 13 января 2021 года.