CNBC: ФБР предупредило об угрозе вооружённых протестов по всей Америке

ФБР разослало властям американских штатов информационное письмо, в котором предупредило об угрозе вооружённых протестов в стране, передаёт CNBC. По имеющейся информации, подобные события могут произойти в конце недели, в районе 16-17 числа.

Добрый вечер, Шепард! ФБР сегодня разослало информационное письмо правоохранительным структурам по всей стране, ссылаясь на огромный объём сведений, которые были получены ими от различных партнёров по правоохранительной деятельности, таких как Управление по борьбе с наркотиками, Министерство обороны, парковочной полиции, Службы судебных приставов.



Бюро сейчас действительно занимается изучением того, о чём говорят люди в сети в открытых источниках. Они уведомили штаты о паре тревожных моментов, которые могут произойти, чтобы те были в курсе происходящего.



Во-первых, бытует мнение, что к концу недели, в районе 16—17 числа, по всей стране могут прокатиться вооружённые протесты в столицах штатов с целью оспорить и опротестовать результаты выборов.



Второй момент, они (ФБР. — ИноТВ) изучают вопрос о потенциальном вооружённом восстании, о котором говорят люди и которое должно начаться приблизительно 16 января в Вашингтоне. Возможно, вновь у Капитолия, если конгресс каким-то образом применит 25-ю поправку.



Сейчас, как нам известно, конгресс не может применить 25-ю поправку, так что шансов на это пока не видно. Но, по-моему, важный момент здесь состоит в том, что ФБР и прочие правоохранительные структуры хорошо осведомлены, о чём люди говорят в интернете и в социальных сетях, о чём люди им сообщают, и они пытаются сосредоточиться на потенциальных угрозах в долгосрочной перспективе.



В настоящее время по некоторым из упомянутых угроз проводится расследование. Бостонское подразделение ФБР заявляет: «Знаете, мы прямо сейчас изучаем этот вопрос. Но у нас не складывается ощущение, что в столицах штатов пройдут вооружённые восстания».



Тут речь идёт о штатах, находящихся в их поле деятельности: Род-Айленд, Массачусетс, Нью-Гэмпшир и Мэн.



Но если взглянуть на вопрос шире с учётом предстоящих инаугурационных мероприятий 20 января, то, как нам известно, правоохранительные органы уже дорабатывают свои планы по обеспечению безопасности и заранее приступают к их реализации. Так, некоторые объекты будут закрыты раньше.



Полиция Нью-Йорка в пример другим отправляет 200 полицейских в Вашингтон для оказания дополнительной помощи по обеспечению правопорядка.



В целом, Шепард, вырисовывается совсем иная картина в сфере безопасности как в штатах, так и на инаугурационных мероприятиях в Вашингтоне, которые пройдут 20 числа.



Дата выхода в эфир 11 января 2021 года.