Hill: демократы нашли статью для импичмента Трампа

Американские демократы внесли в палату представителей США резолюцию об импичменте действующего президента, обвинив Дональда Трампа в подстрекательстве к мятежу, передаёт The Hill. В документе утверждается, что глава государства «поставил под серьёзную угрозу безопасность Соединённых Штатов».
Представители Демократической партии в понедельник официально внесли в палату представителей конгресса США резолюцию об импичменте действующего президента страны Дональда Трампа. Статья обвинения одна — «подстрекательство к мятежу», сообщает The Hill.
Авторы резолюции конгрессмены Дэвид Сиссиллин, Тед Лью и Джеми Раскин утверждают, что глава Белого дома «умышленно подстрекал к насилию против правительства Соединённых Штатов».
Так, как пишет издание, незадолго до событий среды, Трамп необоснованно заявил, что победил на выборах президента и призвал тысячи своих сторонников отправиться к Капитолию, чтобы поддержать конгрессменов от Республиканской партии. В частности, президент использовал такие фразы, как «вы должны показать силу» и «драться, как в аду».
В итоге после того, как сторонники Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы не дать сенаторам утвердить голоса выборщиков, отдавших победу на президентских выборах Джо Байдену, погибли пять человек. Кроме того, подстрекаемая Трампом, люди из толпы угрожали членам конгресса, в том числе спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси.
«Президент Трамп поставил под серьёзную угрозу безопасность Соединённых Штатов и правительственные институты. Он угрожал целостности демократической системы, создал помехи мирной передаче власти, и поставил под угрозу равновеликую ветвь власти. Таким образом он подорвал доверие к себе как президенту, тем самым причинив огромный вред народу Соединённых Штатов», — гласит резолюция.
Как отмечает The Hill, проголосовать по резолюции законодатели могут уже в среду.
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