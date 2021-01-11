Возрождение США или фатальный провал: SRF о том, что сулит импичмент Трампа

Дональду Трампу осталось пробыть в Белом доме меньше 10 дней, но демократы всё равно хотят запустить процедуру импичмента, обвиняя действующего президента в причастности к штурму Капитолия, сообщает SRF. И теоретически сделать это возможно, но с этим процессом взаимосвязаны и большие риски. Очередной оправдательный приговор будет фатальным, предостерегают эксперты.

Дни Дональда Трампа на посту президента США сочтены. Конкретно их осталось всего 10. После этого он должен будет уступить своё место преемнику Джо Байдену. Но за этот срок многое может произойти, например, импичмент. Завтра демократы, по-видимому, собираются запустить такую процедуру. При этом к ответу за то, что недавно произошло, Трампа призывают не только политики, но и люди на улицах. Сюжет Паскаля Нуфера.

Американская политика в очередной раз вывела людей на улицы по всей стране. У них чёткие требования.

ДЕМОНСТРАНТ: Трамп должен покинуть свой пост! Как можно скорее!

Именно этого требует и всё большее число парламентариев. Но возможно ли это сделать за 10 дней до конца срока президентства? «Теоретически да», — утверждает специалист по конституционному праву Оливер Диггельманн.

ОЛИВЕРГ ДИГГЕЛЬМАН, специалист по конституционному праву: Ответ вас может удивить, но это «да». Импичмент — это чисто политический вердикт, хотя процесс и выглядит немного как уголовный c двумя сторонами, которые выступают в качестве обвинителя и судьи. Но никаких формальных доказательств не требуется. Так что теоретически это можно сделать очень быстро.

Исход процесса – это одно. Также важен внутриполитический и внешнеполитический сигнал, который таким образом посылается.

ОЛИВЕРГ ДИГГЕЛЬМАН: Импичмент может стать началом настоящего процесса возрождения, в котором так остро нуждаются США. Если сделать всё быстро и достойно, США покажут своему собственному населению и остальному миру, что готовы сделать и что-то позитивное, если относятся к этому всерьёз.

Однако сделать Дональда Трампа напрямую ответственным за действия разгневанных масс будет трудно. Так или иначе с процедурой импичмента взаимосвязаны большие риски, поясняет политолог Клаудия Брювиллер.

КЛАУДИЯ БРЮВИЛЛЕР, эксперт по американской политике и культуре: Это при условии, что две третьих сената одобрит приговор. Тогда действительно удастся добиться того, что Трамп больше никогда не сможет баллотироваться на государственную должность. Однако возникает вопрос: «Удастся ли набрать большинство в две третьих сената?». Это один вопрос. Другой вопрос: «Нужно ли и дальше всё внимание в Вашингтоне уделять личности Трампа?».

На данный момент маловероятно, что в сенате получится набрать нужное количество голосов. Скорее Трамп снова выйдет из этой ситуации победителем.

КЛАУДИЯ БРЮВИЛЛЕР: Очередной оправдательный приговор будет действительно фатальным, потому что таким образом подчеркнут: то, что он сделал, пусть и не совсем законно — ведь на то есть уголовное право, — но вполне в рамках того, что позволено делать президенту.

Обвинительный акт для процедуры импичмента уже готов. Уже завтра он может быть подан в суд.

Дата выхода в эфир 10 января 2021 года.