Infobae: конгресс Перу объявил импичмент президенту за «моральную несостоятельность»

Конгресс Перу отстранил от должности президента страны Мартина Вискарру за «моральную несостоятельность», сообщает Infobae.



Таким образом уже вторая менее чем за 2 месяца попытка объявить импичмент главе государства увенчалась успехом. Процедура была инициирована после того, как президента обвинили в получении взяток во время его пребывания на посту губернатора одного из перуанских регионов.



Инициативу по смещению президента поддержали 105 депутатов, 19 выступили против, четверо воздержались. В результате конгрессу удалось преодолеть необходимый порог в 87 голосов.



Теперь бразды правления страной перейдут в руки спикера конгресса Мануэля Мерино, который будет занимать эту должность до окончания текущего срока полномочий, то есть до 28 июля 2021 года.



«Принята резолюция, которая объявляет вакантным пост президента республики», — прокомментировал Мерино состоявшееся голосование.



Между тем перуанский лидер, который, как напоминает издание, на протяжении 32 месяцев своего правления пользовался небывалой популярностью среди населения, заявил, что уходит из власти «с высоко поднятой головой», и исключил возможность принятия юридических мер, чтобы противостоять решению конгресса о его смещении с поста главы государства.



«Нет никаких явных доказательств преступления, и их не будет, потому что я не совершал преступления, я не брал взятку, — заявил Вискарра, комментируя решение законодателей. — Это ложные, неподтверждённые данные. Процесс расследования только начинается, всё это лишь гипотезы».



Дальнейшая судьба Вискарры пока неясна, отмечает Infobae. Перуанские источники заявили изданию, что смещённый глава государства, возможно, будет искать убежища в Боливии, с новым президентом которой, Луисом Арсе, у Вискарры уже давно хорошие отношения.