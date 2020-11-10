Infobae: конгресс Перу объявил импичмент президенту за «моральную несостоятельность»

Перуанский конгресс отстранил от должности президента страны Мартина Вискарру за «моральную несостоятельность», сообщает Infobae. Между тем уже бывший глава государства заявил, что уходит из власти «с высоко поднятой головой».
Конгресс Перу отстранил от должности президента страны Мартина Вискарру за «моральную несостоятельность», сообщает Infobae.
Таким образом уже вторая менее чем за 2 месяца попытка объявить импичмент главе государства увенчалась успехом. Процедура была инициирована после того, как президента обвинили в получении взяток во время его пребывания на посту губернатора одного из перуанских регионов.
Инициативу по смещению президента поддержали 105 депутатов, 19 выступили против, четверо воздержались. В результате конгрессу удалось преодолеть необходимый порог в 87 голосов.
Теперь бразды правления страной перейдут в руки спикера конгресса Мануэля Мерино, который будет занимать эту должность до окончания текущего срока полномочий, то есть до 28 июля 2021 года.
«Принята резолюция, которая объявляет вакантным пост президента республики», — прокомментировал Мерино состоявшееся голосование.
Между тем перуанский лидер, который, как напоминает издание, на протяжении 32 месяцев своего правления пользовался небывалой популярностью среди населения, заявил, что уходит из власти «с высоко поднятой головой», и исключил возможность принятия юридических мер, чтобы противостоять решению конгресса о его смещении с поста главы государства.
«Нет никаких явных доказательств преступления, и их не будет, потому что я не совершал преступления, я не брал взятку, — заявил Вискарра, комментируя решение законодателей. — Это ложные, неподтверждённые данные. Процесс расследования только начинается, всё это лишь гипотезы».
Дальнейшая судьба Вискарры пока неясна, отмечает Infobae. Перуанские источники заявили изданию, что смещённый глава государства, возможно, будет искать убежища в Боливии, с новым президентом которой, Луисом Арсе, у Вискарры уже давно хорошие отношения.
Украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора попросил канцлера Германии Ангелу Меркель помочь Украине в получении вакцины от COVID-19, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer.
Президент России Владимир Путин, руководство Минобороны и руководители предприятий ОПК в ходе совещания почтили минутой молчания память двух погибших членов экипажа российского вертолёта Ми-24, сбитого над Арменией.
PR-агент Елена Болотова, ведущая дела футболистов сборной России Фёдора Смолова, Георгия Джикии и Александра Соболева, прокомментировала скандальную ситуацию вокруг нападающего национальной команды Артёма Дзюбы.
Россия будет и дальше модернизировать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
Представитель пресс-службы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Амна Смейлбегович заявила, что организация рассчитывает в ближайшее время получить более подробные данные по новой вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине циркулируют несколько штаммов коронавирусной инфекции COVID-19, которые постоянно мутируют, заявила врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук.
Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России вынес богословское заключение, в котором говорится, что браки между мужчинами-мусульманами и женщинами — христианками или иудейками запрещаются, но возможны по решению местного муфтия.
В Европе расширяется присутствие НАТО вблизи границ России, кроме того, альянс проигнорировал предложение Москвы снизить военную активность на время пандемии коронавируса. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
Центробанк России рекомендовал кредитным организациям установить ежедневный и ежемесячный лимит допустимой суммы, которую физлица могут снять со своих банковских карт на кассах магазинов, с целью минимизации рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий в противоправную деятельность.
Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден предрёк Соединённым Штатам «тёмную зиму» из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Вместе с этим он призвал всех носить маски.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв наградил врачей и курсантов военно-медицинских академий, работающих в инфекционном стационаре Одинцовской больницы на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», за добросовестный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией.