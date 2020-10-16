Guardian: у соратника президента Бразилии обнаружили пачку банкнот между сжатыми ягодицами

Во время полицейской операции, направленной против тех людей, которых подозревают в незаконном присвоении средств, предназначенных для борьбы против коронавируса, у одного из соратников президента Бразилии Жаира Болсонару Чико Родригеса обнаружили пачку банкнот между сжатыми ягодицами. Как пишет The Guardian, бразильцы стали распространять эту новость с хештегом «Взятка в заднице». Многие из них считают, что эта находка войдёт «в анналы истории».

Попыткам Жаира Болсонару представить себя в качестве участника крестового похода против коррупции нанесён ещё один удар. Как пишет The Guardian, местные полицейские обнаружили пачку банкнот между сжатыми ягодицами одного из его сторонников.

Чико Родригес, заместитель лидера, представляющего в сенате интересы администрации президента, был задержан полицией со спрятанной пачкой банкнот во время обыска в его доме. Этот полицейский рейд был частью операции, направленной против тех людей, которых подозревают в незаконном присвоении средств, предназначенных для борьбы против коронавируса.

Газета Estado de São Paulo со ссылкой на два источника сообщила, что Родригес, сенатор от штата Рорайма, спрятал в свои трусы 30 тыс. реалов.

«Чтобы понять, насколько абсурдной оказалась эта ситуация, следует иметь в виду, что некоторые из обнаруженных банкнот были испачканы фекалиями», — сообщил консервативный журнал Revista Crusoé, который первым рассказал об этой истории.

Бразильцы стали распространять эту новость с хештегом #PropinaNaBunda («Взятка в заднице»). Многие из них считают, что эта находка войдёт «в анналы истории».

Родригес никак не объяснил ситуацию с содержимым его нижнего белья, однако он отрицал какие-либо противоправные действия со своей стороны и намекал на то, что его противники пытаются таким образом испачкать его имя.

Как напоминает издание, президент Жаир Болсонару одержал победу на выборах в 2018 году благодаря своему обещанию искоренить политическое воровство. Между тем недавно было проведено самое крупное, как многие считают, антикоррупционное расследование.

«Я не верю в существование коррупции в моём правительстве», — заявил Болсонару и пригрозил нанести «удар в прыжке в район шеи» любому нечестному политику.