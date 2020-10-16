Guardian: у соратника президента Бразилии обнаружили пачку банкнот между сжатыми ягодицами
Попыткам Жаира Болсонару представить себя в качестве участника крестового похода против коррупции нанесён ещё один удар. Как пишет The Guardian, местные полицейские обнаружили пачку банкнот между сжатыми ягодицами одного из его сторонников.
Чико Родригес, заместитель лидера, представляющего в сенате интересы администрации президента, был задержан полицией со спрятанной пачкой банкнот во время обыска в его доме. Этот полицейский рейд был частью операции, направленной против тех людей, которых подозревают в незаконном присвоении средств, предназначенных для борьбы против коронавируса.
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