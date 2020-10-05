Independent: первый в истории — Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции
В плане скорости и глубины падения репутации бывшего президента Франции Николя Саркози определённо можно назвать одним из рекордсменов. Вскоре этот человек, который стоял во главе Франции с 2007-го по 2012 год, войдёт в историю в качестве первого бывшего лидера страны, который предстанет перед парижским судом по обвинению в коррупции, пишет The Independent.
Тем не менее речь идёт лишь о первом из нескольких судебных исков против Саркози, составленных уже после его ухода с должности. При этом эти дела могут поставить крест на его надеждах вернуться на политическую арену.
65-летнего Саркози обвиняют в том, что он пытался выведать у судьи секретную информацию о расследовании по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Из того давнего расследования ничего не вышло, однако за ним последовали новые обвинения в торговле влиянием и коррупции, когда следователи тайно записали разговоры между Саркози и его адвокатом по телефонам, которые экс-лидер приобрёл под вымышленным именем.
Сторона обвинения охарактеризовала Саркози как «бывалого преступника», так как, по её версии, экс-президент предложил бывшему судье Жильберу Азиберу должность в Монако в обмен на информацию о первоначальном расследовании. В том случае если Саркози признают виновным, ему грозит один год тюремного заключения.
Однако проблемы Саркози первым делом не ограничиваются. По завершении судебного процесса 22 октября экс-президент предстанет перед судом, чтобы ответить на обвинения в перерасходе средств в ходе предвыборной кампании 2012 года. Кроме того, Саркози является фигурантом дела о средствах, которые он якобы получил от ливийского диктатора Муаммара Каддафи в 2007 году. С помощью этих денег, как считает следствие, политик профинансировал свою предвыборную кампанию.
Это первый случай, когда экс-президент обвиняется в преступлении коррупционного характера, отмечает The Independent. Однако бывшим французским лидерам уже доводилось представать перед органами правосудия после ухода с поста. В частности, в 2011 году Жака Ширака признали виновным в растрате государственных средств в его бытность на посту мэра Парижа.
При этом Ширак, которому на тот момент было 79 лет, на суд не явился, так как врачи заявили, что ответчик страдает от «серьёзных провалов в памяти». Экс-лидера приговорили к двум годам условно, однако до конца его жизни он не слишком страдал от последствий своего преступления.
С момента окончания Второй мировой войны, когда маршал Филипп Петен был признан виновным в сотрудничестве с нацистской Германией, за исключением Ширака ни один французский лидер не подвергался судебному преследованию.
При этом к тому времени, когда Саркози проиграл выборы Франсуа Олланду в 2012 году, он был наименее популярным президентом со времён Петена. Этому, в частности, поспособствовал финансовый кризис 2007—2008 годов, который утянул с собой на дно как французский фондовый рынок, так и популярность Саркози. Рейтинг его одобрения с 70% в начале правления снизился до 40%.
Более того, хотя самые громкие скандалы, связанные с экс-президентом, разразились уже после его ухода с должности, его популярность также пострадала в контексте обвинений в кумовстве, когда его сын Жан Саркози — которому на тот момент было всего лишь 23 года — занял видный руководящий пост.
Этому назначению предшествовал скандальный развод Саркози с его второй женой Сесилией Сиганьер-Альбенис и женитьба на экс-модели Карле Бруни в первые же месяцы президентства.
Тем не менее, несмотря на низкие рейтинги, Саркози попытался вернуться на политическую арену в 2016 году — что в дореволюционной истории Франции удавалось лишь двум лидерам — Наполеону Бонапарту и Шарлю де Голлю. Однако на праймериз своей партии Саркози финишировал лишь третьим, напоминает The Independent.
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