Independent: первый в истории — Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед парижским судом по обвинению в торговле влиянием и коррупции. В случае если его признают виновным, ему грозит один год тюрьмы, пишет The Independent. Тем не менее злоключения бывшего президента на этом вряд ли закончатся, поскольку его ждёт ещё пара процессов, связанных с растратой госсредств и получением денег на политические нужды от Муаммара Каддафи.

В плане скорости и глубины падения репутации бывшего президента Франции Николя Саркози определённо можно назвать одним из рекордсменов. Вскоре этот человек, который стоял во главе Франции с 2007-го по 2012 год, войдёт в историю в качестве первого бывшего лидера страны, который предстанет перед парижским судом по обвинению в коррупции, пишет The Independent.

Тем не менее речь идёт лишь о первом из нескольких судебных исков против Саркози, составленных уже после его ухода с должности. При этом эти дела могут поставить крест на его надеждах вернуться на политическую арену.

65-летнего Саркози обвиняют в том, что он пытался выведать у судьи секретную информацию о расследовании по делу о финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Из того давнего расследования ничего не вышло, однако за ним последовали новые обвинения в торговле влиянием и коррупции, когда следователи тайно записали разговоры между Саркози и его адвокатом по телефонам, которые экс-лидер приобрёл под вымышленным именем.

Сторона обвинения охарактеризовала Саркози как «бывалого преступника», так как, по её версии, экс-президент предложил бывшему судье Жильберу Азиберу должность в Монако в обмен на информацию о первоначальном расследовании. В том случае если Саркози признают виновным, ему грозит один год тюремного заключения.

Однако проблемы Саркози первым делом не ограничиваются. По завершении судебного процесса 22 октября экс-президент предстанет перед судом, чтобы ответить на обвинения в перерасходе средств в ходе предвыборной кампании 2012 года. Кроме того, Саркози является фигурантом дела о средствах, которые он якобы получил от ливийского диктатора Муаммара Каддафи в 2007 году. С помощью этих денег, как считает следствие, политик профинансировал свою предвыборную кампанию.

Это первый случай, когда экс-президент обвиняется в преступлении коррупционного характера, отмечает The Independent. Однако бывшим французским лидерам уже доводилось представать перед органами правосудия после ухода с поста. В частности, в 2011 году Жака Ширака признали виновным в растрате государственных средств в его бытность на посту мэра Парижа.

При этом Ширак, которому на тот момент было 79 лет, на суд не явился, так как врачи заявили, что ответчик страдает от «серьёзных провалов в памяти». Экс-лидера приговорили к двум годам условно, однако до конца его жизни он не слишком страдал от последствий своего преступления.

С момента окончания Второй мировой войны, когда маршал Филипп Петен был признан виновным в сотрудничестве с нацистской Германией, за исключением Ширака ни один французский лидер не подвергался судебному преследованию.

При этом к тому времени, когда Саркози проиграл выборы Франсуа Олланду в 2012 году, он был наименее популярным президентом со времён Петена. Этому, в частности, поспособствовал финансовый кризис 2007—2008 годов, который утянул с собой на дно как французский фондовый рынок, так и популярность Саркози. Рейтинг его одобрения с 70% в начале правления снизился до 40%.

Более того, хотя самые громкие скандалы, связанные с экс-президентом, разразились уже после его ухода с должности, его популярность также пострадала в контексте обвинений в кумовстве, когда его сын Жан Саркози — которому на тот момент было всего лишь 23 года — занял видный руководящий пост.

Этому назначению предшествовал скандальный развод Саркози с его второй женой Сесилией Сиганьер-Альбенис и женитьба на экс-модели Карле Бруни в первые же месяцы президентства.

Тем не менее, несмотря на низкие рейтинги, Саркози попытался вернуться на политическую арену в 2016 году — что в дореволюционной истории Франции удавалось лишь двум лидерам — Наполеону Бонапарту и Шарлю де Голлю. Однако на праймериз своей партии Саркози финишировал лишь третьим, напоминает The Independent.