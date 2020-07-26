Gala: Саркози рассказал, как «жёстко» его встретил Путин в 2008 году

03:00
Небольшой самолёт упал в штате Юта
Небольшой самолёт Piper 32 потерпел крушение в жилом районе в городе Уэст-Джордан штата Юта, на борту было шесть человек.
03:00
Режим локдауна введён в северокорейском Кэсоне
Режим локдауна был введён в северокорейском городе Кэсон из-за угрозы распространения коронавируса.
03:00
Умер первый ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?»
Американский телеведущий и актёр Реджис Филбин, который был первым в США ведущим передачи «Кто хочет стать миллионером?», скончался в возрасте 88 лет.
03:00
Первый случай подозрения на коронавирус зафиксирован в КНДР
Правительство КНДР сообщило о первом случае подозрения на заболевание коронавирусом в стране.
03:00
Число заболевших коронавирусом в Абхазии достигло 55
За прошедшие сутки число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Абхазии возросло на 7 и достигло 55.
03:00
Ураган «Ханна» достиг берегов Техаса
Ураган «Ханна» достиг побережья американского штата Техас, скорость ветра достигает 150 км/ч.
03:00
Спецпредставитель США посетит Афганистан
Спецпредставитель США Залмай Халилзад посетит Афганистан для того, чтобы обсудить урегулирование внутри страны.
03:00
Два человека погибли в ДТП в Новой Москве
В результате съезда автомобиля в кювет в деревне Кленовское в Новой Москве погибли два человека.
03:00
Мейвезер не исключил возможность повторного боя с Макгрегором
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер допустил возможность проведения повторногo боя c экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
03:00
Белорусский боец UFC заявил, что чувствует неуважение со стороны российских СМИ
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Андрей Орловский признался, что замечал неуважительное отношение со стороны российских средств массовой информации.
03:00
Россия поставит в Киргизию гуманитарную помощь на 150 млн рублей
Специальный борт МЧС России доставит в Киргизию крупную партию российской гуманитарной помощи примерно на 150 млн рублей.
03:00
Источник: Ловрен не принял участия в фотосессии «Ливерпуля» из-за грядущего перехода в «Зенит»
Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен не принял участие в командной фотосессии по причине того, что готовится к переходу в петербургский «Зенит».
03:00
Овечкин: мне нравится настроение в раздевалке «Вашингтона»
Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от возобновления сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
03:00
После крушения легкомоторного самолёта под Курском возбуждено дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения лекгомоторного самолёта в Курской области.
03:00
«Роскосмос» сообщил о готовности «Протон-М» к вывозу на старт
В «Роскосмосе» сообщили, что на космодроме Байконур завершена подготовка к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и российскими телекоммуникационными космическими аппаратами «Экспресс-103» и «Экспресс-80».
03:00
Источник: Талалаев согласовал с «Ахматом» двухлетний контракт
Бывший тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев возглавит грозненский «Ахмат».
03:00
В горах Швейцарии разбился небольшой самолёт
В горах в швейцарском кантоне Вале разбился небольшой самолёт. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на полицию кантона.
03:00
Агент объяснил причину перехода Смольникова в «Краснодар»
Александр Маньяков, агент футболиста Игоря Смольникова, сказал, что его клиент намерен расти и развиваться в «Краснодаре».
03:00
В Москве скончались ещё девять пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались девять пациентов с коронавирусом, общее число летальных исходов в столице достигло 4398.
03:00
Тренер «Буревестника», сломавший нос судье, был пожизненно дисквалифицирован и оштрафован
Тренер ярославского «Буревестника» Михаил Терехов, принявший участие в матче любительской баскетбольной лиги «Золотое кольцо» и сломавший арбитру нос после матча, был пожизненно дисквалифицирован за свой поступок,
03:00
За сутки в Турции выявили 921 новый случай коронавируса
В Турции за сутки выявили 921 новый случай заболевания COVID-19. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на странице министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи в Twitter.
03:00
Семак: все рады, что удалось доиграть чемпионат
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после финального матча Кубка России с «Химками» (1:0) рассказал, когда начнётся подготовка команды к новому сезону.
03:00
Мурашко назвал число находящхся в реанимациии пациентов с COVID-19
Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» назвал число пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, которые находятся в реанимации.
03:00
Дюков: решение о расширении РПЛ не было бы поддержано ни УЕФА, ни ФИФА
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что расширять Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 18 команд в настоящий момент неправильно.
03:00
В Израиле число выявленных случаев коронавируса превысило 60 тысяч
В Израиле число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 60 496.
03:00
Игрок «Химок»: судьи выиграли кубок
Полузащитник «Химок» Аршак Корян раскритиковал судейство финального матча Кубка России с «Зенитом» (0:1).
03:00
Террористы обстреляли населённые пункты в трёх сирийских провинциях
Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо.
03:00
«Интер» обыграл «Дженоа» в 36-м туре Серии А
В матче 36-го тура Серии А миланский «Интер» одержал выездную победу над «Дженоа».
03:00
За сутки 73 российских военных выздоровели от коронавируса
За прошедшие сутки 73 российских военных вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны России.
03:00
СМИ: Смольников перешёл в «Краснодар»
Защитник петербургского «Зенита» Игорь Смольников продолжит карьеру в «Краснодаре».
03:00
В Совфеде оценили призыв Климкина создать из Крыма проблему для России
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать из Крыма проблему для России.
03:00
Поздняков о смерти чемпиона ОИ Иваницкого: для меня лично это большая трагедия
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал новость о смерти чемпиона Олимпиады 1964 года борца Александра Иваницкого.
03:00
СМИ: Парфёнов может возглавить «Крылья Советов»
Бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов может возглавить самарские «Крылья Советов».
03:00
Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве
Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.
03:00
Источник: у вратаря «Вашингтона» Самсонова защемление нерва в спине
Стал известен характер травмы голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Ильи Самсонова, из-за которой вратарь пропустит остаток сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
03:00
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерину Короткову.
03:00
Брат Исмаилова: Магомед мог бы провести с Александром Емельяненко ещё два раунда
Рамазан Исмаилов, старший брат и тренер бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова, прокомментировал победу родственника в бою с Александром Емельяненко на турнире ACA 107.
03:00
Мурашко вновь заявил, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной
Глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» вновь заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19 в России будет добровольной.
03:00
Источник: Талалаев продолжит карьеру в «Ахмате»
Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Талалаев может возглавить грозненский «Ахмат».
03:00
За сутки в мире выявили более 284 тысяч случаев коронавируса
Число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире за сутки увеличилось на 284 083 и достигло 15 581 009.
03:00
Александр Емельяненко: рад, что сопутствовал продвижению Исмаилова
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко после поражения в бою против соотечественника Магомеда Исмаилова заявил, что поспособствовал продвижению дагестанского бойца.
03:00
Талалаев покинул пост главного тренера «Крыльев Советов»
Андрей Талалаев принял решение уйти с поста главного тренера «Крыльев Советов» в связи с переходом в другой клуб.
03:00
В Португалии разработали деактивирующую коронавирус маску
Португальские учёные сообщили о разработке маски, которая способна деактивировать коронавирус.
03:00
Захарова оценила призыв Климкина создать из Крыма проблему для России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать из Крыма проблему для России.
03:00
Медведев оценил завершившийся сезон в исполнении «Зенита»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что для наивысшей оценки клубу не хватило успешного выступления в Лиге чемпионов.
03:00
Семак: я не слышал претензий соперника по пенальти
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал назначение пенальти в финале Кубка России против «Химок» (1:0), с которого его подопечные забили победный мяч в поединке.
03:00
В Италии за сутки скончались пять человек с коронавирусом
В Италии за сутки скончались пять человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Губеринев скептически оценил перспективы «Зенита» в ЛЧ после финала Кубка России
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу петербургского «Зенита» над подмосковными «Химками» (1:0) в финальном матче Кубка России.
03:00
Юран: пенальти в ворота «Химок» вызывает сомнения
Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал назначение пенальти в ворота его команды в финальном матче Кубка России с «Зенитом» (0:1).
03:00
Кухарчук: в «Химках» сейчас уныние и грусть
Защитник «Химок» Илья Кухарчук поделился эмоциями после поражения в финале Кубка России от «Зенита» (0:1).