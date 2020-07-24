Эксперт: «исторический» саммит ЕС стал театральной ширмой для маскировки его проблем

Главы стран ЕС без устали называли прошедший саммит «историческим», однако если он и помог Европе не потерять лицо, то не стал историческим событием, избавившим её от структурных проблем, пишет профессор по политическим коммуникациям Арно Бенедетти на страницах Le Figaro. По его словам, Евросоюз разыграл уже опробованную драму для создания привлекательного момента, чтобы с помощью СМИ воспользоваться им и повысить свой авторитет.

Европейские лидеры прозвали «историческим» саммит, который через неполные пять дней закончился подписанием договора, однако профессор университета Париж-Сорбонна Арно Бенедетти на страницах Le Figaro утверждает, что прежде всего в этом событии есть элементы театральности, предназначение которых — скрыть структурные проблемы ЕС.

Как отмечает специалист по политическим коммуникациям, редко когда за два дня слово «исторический» так же часто употреблялось для описания прошедших в Брюсселе переговоров. Редко когда столь настойчиво делали отсылку к истории для обозначения саммита, который по существу с неизбежной банальностью напоминал сценарий, появившийся вместе с принципами построения ЕС ещё в 1957 году. По существу там присутствовали все элементы театральности, которые представляют собой квинтэссенцию новостных обзоров из Брюсселя: с самого начала ощущалась напряжённость из-за особенного характера заседания, переговоры прерывались, участники занимали всё более жёсткую позицию и торговали несовпадающими интересами, бесконечно растягивая долгие ночи переговоров, проводили двусторонние встречи, выдавали суровые предупреждения, выходили к прессе, чувствовали себя на краю разрыва и провала… и наконец с горем пополам заключили договор благодаря решительности Франции и Германии. По словам Арно Бенедетти, такое подавление мнений в начале каждого саммита является классическим приёмом европейской политики: всё происходит так, будто Европе необходима стрессовая ситуация, чтобы привлечь внимание и подогреть ожидание.

Усилению этого феномена способствовал контекст: кризис в здравоохранении и бесчисленные его последствия, как экономические, так и социальные. Составные части, необходимые для сценической привлекательности момента, снова сошлись, чтобы дать толчок театральному представлению Брюсселя, которое жители Европы наблюдают издалека. На манер античной трагедии здесь необходим хор, чтобы оживить момент, и его роль исполняют медиа, которые цитируют слова собравшихся в штабе ЕС руководителей.

На самом деле, как пишет Бенедетти в заключение, такое исторически сложившееся повторение сценария имеет особенно важное значение для глав государств, которые пытаются очаровать своих избирателей — что им не всегда удаётся. Саммит в Брюсселе не стал историческим событием, но Евросоюз в очередной раз не потерял лицо, как если бы Европа была неопределённым и непостоянным политическим объектом, который всё сильнее сгибается, но не ломается. В некотором роде эта Европа с планом восстановления, в котором множество неизвестных прикрыты победными заявлениями, сама себя спасла: безусловно, её история продолжается, но теперь она уже не творит историю.