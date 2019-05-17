Le Parisien: Саркози не удастся избежать суда за финансовые махинации

Конституционный совет Франции отклонил обращение Николя Саркози с просьбой признать неконституционным судебный процесс над ним, пишет Le Parisien. Это означает, что экс-президенту Франции всё же придётся предстать перед судом за финансовые махинации, совершённые в ходе избирательной кампании 2012 года, отмечает газета. Как напоминает издание, бывшего лидера страны обвиняют в сознательном превышении допустимого лимита финансирования собственной партии и участии в подделке финансовых документов.

Бывший президент Франции Николя Саркози всё же предстанет перед судом по обвинению в финансовых махинациях во время избирательной кампании 2012 года, сообщает Le Parisien. Как напоминает издание, ранее экс-глава Франции пытался оспорить возбуждение дела по этому вопросу и признать процесс противоречащим конституции, ссылаясь на то, что в 2013 году он уже подвергся санкциям за то же правонарушение.

Однако Конституционный совет отклонил обращение Саркози, посчитав, что в судебном процессе нет нарушений конституции. Как напоминает издание, Саркози обвиняют в незаконном финансировании предвыборной кампании своей партии «Союз в поддержку народного движения» (новое название — «Республиканцы». — ИноТВ). По словам следователей, бывший глава государства более чем на €20 млн превысил допустимый лимит финансирования избирательной кампании, таким образом удвоив бюджет для подготовки к выборам. При допустимом лимите в размере €22,5 млн.

Более того, после того как в 2013 году Конституционный совет признал недействительными счета кампании из-за превышения расходов на сумму €363 615, в 2014-м была выявлена финансовая схема с выпиской поддельных счетов между партией «Союз в поддержку народного движения» и рекламным агентством Bygmalion, целью которой было покрытие дополнительных расходов.

Как подчеркнул Конституционный совет, обосновывая своё решение, предыдущие санкции, наложенные на Саркози в рамках контроля над расходами в ходе избирательной кампании, имели целью обеспечить равенство кандидатов на выборах: этим объясняется тот факт, что сумма штрафа была равна сумме превышенных расходов. При этом целью текущего судебного процесса станет возможное наказание за «недостаточную неподкупность» кандидата или должностного лица. Поскольку два разбирательства преследуют разные цели и служат разным интересам общества, конституционных оснований для прекращения нового судебного процесса нет, заключил Совет.