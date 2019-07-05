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Le Parisien: журналу Paris Match досталось в соцсетях за «хитрости» с ростом Саркози

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Еженедельник Paris Match был вынужден объяснить появление на обложке фотографии, на которой Николя Саркози выглядит выше своей жены Карлы Бруни, пишет Le Parisien. По словам газеты, фото было высмеяно в соцсетях за искажение реальной разницы в росте между супругами. Однако как заверили в Paris Match, никакой ретуши изображение не подвергалось.
Le Parisien: журналу Paris Match досталось в соцсетях за «хитрости» с ростом Саркози
Reuters

Журналу Paris Match пришлось объясняться после публикации на обложке фотографии экс-президента Франции Николя Саркози и его супруги Карлы Бруни, на которой экс-глава государства выглядит выше своей жены, пишет Le Parisien.

Как отмечает издание, появление на обложке Paris Match было связано с продвижением новой книги Саркози, однако внимание читателей привлекла именно фотография. Она же стала причиной множества насмешек в социальных сетях.

 

 

По словам редакции Paris Match, фото не было отретушировано, чтобы заставить Саркози казаться выше Бруни. Всё дело в том, что сьёмки проходили на крыльце дома четы Саркози, и экс-президент стоял на ступень выше, чем его супруга, пояснили в еженедельнике.

Как напоминает газета, рост бывшего президента уже не раз становился предметом обсуждения. Бывали случаи, когда Саркози становился на носочки, чтобы казаться выше на фоне других глав государств, а также использовал ступеньки.

 

 

 

 

Также известно, что Карла Бруни неоднократно надевала на мероприятия туфли без каблука, в то время как её муж носил обувь с высокими набойками.

 

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