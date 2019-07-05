Le Parisien: журналу Paris Match досталось в соцсетях за «хитрости» с ростом Саркози

Еженедельник Paris Match был вынужден объяснить появление на обложке фотографии, на которой Николя Саркози выглядит выше своей жены Карлы Бруни, пишет Le Parisien. По словам газеты, фото было высмеяно в соцсетях за искажение реальной разницы в росте между супругами. Однако как заверили в Paris Match, никакой ретуши изображение не подвергалось.
Журналу Paris Match пришлось объясняться после публикации на обложке фотографии экс-президента Франции Николя Саркози и его супруги Карлы Бруни, на которой экс-глава государства выглядит выше своей жены, пишет Le Parisien.
Как отмечает издание, появление на обложке Paris Match было связано с продвижением новой книги Саркози, однако внимание читателей привлекла именно фотография. Она же стала причиной множества насмешек в социальных сетях.
По словам редакции Paris Match, фото не было отретушировано, чтобы заставить Саркози казаться выше Бруни. Всё дело в том, что сьёмки проходили на крыльце дома четы Саркози, и экс-президент стоял на ступень выше, чем его супруга, пояснили в еженедельнике.
Как напоминает газета, рост бывшего президента уже не раз становился предметом обсуждения. Бывали случаи, когда Саркози становился на носочки, чтобы казаться выше на фоне других глав государств, а также использовал ступеньки.
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