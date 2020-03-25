SRF: учёные в Перу выводят новые сорта картофеля, чтобы спасти его от глобального потепления

Глобальное потепление приводит к засаливанию почв в прибрежных районах, что представляет большую проблему для картофельных полей, сообщает швейцарский телеканал SRF. Для её решения учёные международного картофельного центра в Перу занимаются выведением новых, более стойких сортов, которые при этом будут оставаться вкусными и приносить высокий урожай.

В международном картофельном центре представлены настоящие сокровища, отмечается на сайте швейцарского телеканала SRF. Там можно увидеть корзины с большими и маленькими, круглыми и овальными картофелинами. Есть среди этих богатств также картофель фиолетового или красного цвета.

Специалист в сфере естественных наук Стеф де Хаан показывает эти сокровища с удовольствием. «Андский регион породил свыше 4000 исконных сортов картофеля. Часть из них мы выращиваем ежегодно», — рассказывает эксперт. Часть хранится в виде клубней, другие виды сохраняются под толстым защитным стеклом как нежные растения или как генетический материал при температуре 200 °С ниже точки замерзания.

Эти сокровища хорошо защищены. На случай, если в Перу произойдёт сильное землетрясение, образцы всех исконных сортов картофеля также хранятся в Бразилии и Норвегии, пояснил учёный. Картофельный центр с его 185 научными сотрудниками базируется в Перу, однако де Хаан и его коллеги не обходят вниманием всю Латинскую Америку, Африку и Азию.

Недавно к ним поступила просьба о помощи из Бангладеш. Речь идёт о засаливании почв в водосборном бассейне в дельте реки, где выращивают картофель. Из-за изменения климата и повышения температуры поднимается уровень моря. В результате солёная вода проникает на картофельные поля.

«В прибрежных районах эта проблема появляется всё чаще», — подтверждает нидерландец де Хаан. Перед исследователями стоит непростая задача — вывести сорт картофеля, который нормально приживётся в засоленных почвах, но при этом будет оставаться вкусным и приносить высокий урожай.

Де Хаан уверен: «В картофельном центре мы располагаем огромным генетическим сокровищем, более чем достаточным количеством исконных сортов и большими устно передаваемыми среди местных мелких фермеров знаниями». Между тем, время поджимает. «Пока новый, приспособленный к локальным условиям производства вид созреет, обычно проходит целое десятилетие», — поясняет специалист.

К числу опасностей для картофеля относятся повышенные температуры, новые вредители и растущая непредсказуемость того, будут ли дожди, когда они пойдут и в каком количестве. При этом при возделывании картофеля будут происходить серьёзные географические смещения, полагает исследователь.

«Производство картофеля будет смещаться ближе к полюсам, потому что там прохладнее. Там, где есть горы, поля будут разбивать на большей высоте, чем до сих пор», — уверен де Хаан. В Перу это практикуют уже давно. Фермеры выращивают картофель на высоте до 4400 м над уровнем моря, что на 300 м выше, чем 40 лет назад.

Однако продвижение вверх возможно лишь в ограниченных масштабах. В какой-то момент почва переходит в скалы. Для некоторых регионов, где сегодня произрастает картофель, среднесрочные перспективы выглядят довольно мрачно. На севере Африки и на юге Европы выращивать картофель становится всё сложнее, а местами и вовсе невозможно.

Когда-нибудь для картофеля станет недостаточно прохладно — когда температура ночью больше не будет опускаться хотя бы до 16 °С. Последствия могут быть серьёзными. Это показала история: с 1845 года миллион человек в Ирландии погиб от последствий картофельной гнили. Ещё миллион уехал в США.

В наши дни ООН снова связывает с картофелем большие ожидания, потому что клубни могут помочь смягчить кризис глобального голода. Однако для этого жизненно необходимо вывести новые устойчивые сорта картофеля, заключает швейцарский телеканал SRF.