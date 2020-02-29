Times: на борьбу с саранчой в Пакистане Китай отрядит «утиный спецназ»

Китайские власти направят в Пакистан 100-тысячный отряд уток для уничтожения стаи саранчи, которая надвигается туда из Африки, сообщает The Times. Пернатые бойцы уже зарекомендовали себя в 2000 году, став эффективным, дешёвым и экологически безопасным способом бороться с нашествием вредителей.

Китай планирует отправить в Пакистан 100-тысячную армию уток, чтобы остановить массовое нашествие саранчи, пишет The Times. Пернатых, прозванных учёными «биологическим оружием», выпустят в восточной провинции Чжэцзян — к такому решению, по сообщению местных СМИ, пришли китайские эксперты после сбора данных у своих соседей.

Как рассказывает британская газета, пустынная саранча перемещается из Восточной Африки в Южную Азию стаей «библейских пропорций», уничтожая урожай зерновых, опустошая пастбища для скота на обширных территориях и заполоняя небо на своём пути. Представители вида Schistocerca gregaria — самые древние мигрирующие вредители, их считают самыми опасными из-за необычайной прожорливости: на одном квадратном километре может находиться до 40 млн особей, которые за один день съедают столько, сколько хватит на 35 тыс. человек.

ООН предупреждает, что в ближайшие недели наступит фаза размножения, после которой появятся новые стаи саранчи. Зрелые особи уже отложили яйца, и появившиеся новые поколения вредителей, скорее всего, переберутся в соседние страны. Если не вмешаться, к июню, когда в регионе ожидается более сухая погода, их число может подскочить в 500 раз.

По информации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на этой неделе стая впервые за 75 лет добралась до Демократической Республики Конго. Эксперты предупредили о «серьёзной угрозе голода» в Африке.

Издание напоминает, что Кения, Сомали и Уганда борются с самым масштабным за 70 лет нашествием саранчи на Восточную Африку. Также стаи вредителей замечали в Джибути, Эритрее и Танзании, а недавно они достигли Южного Судана, где проживает наиболее уязвимое население континента. ООН обратилась с призывом собрать более $100 млн на помощь тем, кто потерял урожай.

Испытания китайского «утиного спецназа» начнутся в ближайшие месяцы, в 2000 году они уже доказали свою эффективность в борьбе с нашествием саранчи в восточной провинции Чжэцзян. Руководитель проекта Лу Личжи из академии сельскохозяйственных наук Чжэцзян считает, что этот метод дешевле и наносит меньший вред окружающей среде, чем пестициды. Он уточнил, что утки более жадные и послушные, чем курицы. «Утки любят оставаться в группе, поэтому ими легче управлять, — цитирует его The Times. — Их боеспособность в три раза выше». К тому же, добавил Лу Личжи, поедание саранчи делает их мясо и яйца вкуснее — тем самым учёный намекнул на судьбу пернатых бойцов после окончания службы.