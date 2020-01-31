Euronews: в Африке из-за саранчи 19 миллионов человек оказались на грани голода

От катастрофического нашествия пустынной саранчи страдают Восточная Африка и ряд стран Ближнего и Среднего Востока. Как передаёт Euronews, полчища насекомых уничтожают посевы и пастбища. Непосредственная угроза голода нависла над 19 миллионами человек.
Восточная Африка и ряд стран Ближнего и Среднего Востока страдают от катастрофического нашествия пустынной саранчи. Особенно остро эта проблема стоит в Эфиопии, Кении и Сомали. В этих государствах, как отмечают эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, полчища насекомых уничтожают посевы и пастбища. Непосредственная угроза голода нависла над 19 миллионами человек.
БУКАР ТИДЖАНИ, помощник гендиректора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН: В опасности и другие государства: Южный Судан, Уганда, Эритрея, в которой всё ещё кишит саранча. Беда пришла в Саудовскую Аравию, Йемен, Индию, Пакистан и Иран.
В Кении такого количества саранчи не видели последние 70 лет. Средний рой саранчи, насчитывающий до 150 миллионов насекомых, уничтожает в сутки такое количество продовольственных культур, которого хватает для того, чтобы прокормить 2,5 тысячи человек в течение года. За сутки эти насекомые способны преодолевать до 150 километров. На борьбу с саранчой на африканском континенте ООН выделила 10 миллионов долларов.
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