Daily Sabah: цветы из Антальи украсят европейцам Рождество, а россиянам — Новый год

Поставки цветов к Рождеству из Турции в Европу и Россию уже практически завершены, сообщает Daily Sabah, и теперь турецкие поставщики переключаются на внутренний рынок. Причём самым конкурентоспособным продуктом являются яркие гвоздики, пользующиеся сейчас в Европе особым спросом, поскольку там традиционно предпочитают растения красного цвета для рождественских декораций, говорится в статье.

Из турецкой Антальи в страны Европы и Россию накануне рождественских и новогодних праздников было отправлено около 70 млн свежесрезанных цветов, рассказал в интервью Daily Sabah глава местной ассоциации экспортёров Исмаил Йылмаз. По его словам, преимущественным спросом в странах Европы обычно пользуются гвоздики, герберы, ранункулюс (азиатский лютик) и различные зелёные растения, которые применяют для составления праздничных цветочных композиций.



Йылмаз отметил, что общая выручка турецкой стороны от продажи этих видов, по предварительным оценкам, составляет около $7 млн. При этом поставки цветов из Турции к Рождеству в Европу, начавшиеся 1 декабря, уже практически завершены. «Отправка цветов на грузовых фурах к настоящему моменту завершена. Теперь мы отправляем цветы только самолётом по дополнительным запросам. Мы уже доставили гвоздики во многие европейские страны, особенно это касается Нидерландов, Великобритании и Германии», — пояснил Йылмаз в беседе с журналистами.



Глава местной ассоциации экспортёров декоративных растений также рассказал, что наиболее конкурентоспособным продуктом для Турции на данный момент являются гвоздики, которые составляют до 90% от всех экспортируемых цветов и пользуются в декабре большим спросом в Европе, поскольку там традиционно предпочитают растения красного цвета для различных украшений к Рождеству. Кроме того, есть также заметный интерес к цветам белого, фиолетового и бордового цвета, говорится в статье.



По словам Йылмаза, общий мировой оборот торговли цветами составляет $21 млрд. При этом $14 млрд приходится на 16 стран Европы, где очень популярен обычай дарить друг другу цветы. Если сравнивать с турецким рынком, то средний уровень расходов европейского потребителя на цветы составляет €80, в то время как в Турции — всего лишь около €4, отметил Йылмаз. В цветочном секторе Турции непосредственно работает около 30 тыс. человек, включая 20 тыс. женщин, а косвенно занятыми можно считать до 300 тыс. человек.



Спрос на цветы на внутреннем рынке при этом значительно ниже, если сравнивать с экспортом. Однако с приближением Нового года и турецкий рынок цветов заметно оживляется, говорится в статье. Как подтвердила Бильгесу Чандыр, которая входит в состав руководства одной из крупнейших турецких экспортных компаний Flash Tarım, отгрузка цветов в Европу на Рождество практически завершена — и сейчас их компания в основном работает над букетами для внутреннего рынка, где спрос в предпраздничный период вырос примерно на 40%.



По её словам, хотя гвоздики и другие красные цветы тоже популярны в Турции в период рождественских и новогодних праздников, особым спросом в это время пользуется местный цветок под названием «кокина». Согласно распространённому поверью, если купить такие цветы и загадать желание, а потом они медленно высохнут и не потеряют своей яркой окраски — то все загаданные желания сбудутся, поэтому в праздники спрос на них в Турции растёт, говорится в статье.