Washington Post: просчёты властей и бедные кварталы не дают Латинской Америке сдержать пандемию

Страны Латинской Америки не покидают рейтинга государств с самыми высокими показателями заражения и смертности от COVID-19, а властям не удаётся взять распространение вируса под контроль, рассказывает The Washington Post. Бразилия, Колумбия, Мексика, Перу и Аргентина выбрали разные стратегии по борьбе с пандемией, однако в их неудаче виноваты схожие факторы: ошибки руководства страны, беспечность населения и многочисленные городские трущобы, где бедное население вынуждено нарушать ограничения, чтобы выжить.

Спустя семь месяцев после первого подтверждённого больного коронавирусом в Латинской Америке сохраняются одни из худших показателей заболеваемости в мире, пишет The Washington Post. Властям не удаётся снизить число заражённых и умерших от COVID-19, чтобы выйти на плато, при этом Бразилия, Перу, Мексика, Колумбия и с недавних пор Аргентина входят в десятку стран мира, где наибольшее число заболевших. Вместе с Чили, Боливией и Эквадором они составляют 8 из 12 стран, где насчитывают больше всего жертв вируса на душу населения.

В государствах этого региона существуют предпосылки для быстрого развития пандемии, рассказывает издание. По сравнению с Европой, Океанией, Азией или Африкой население Латинской Америки более урбанизировано, поэтому коронавирус легко распространялся по городским трущобам Сан-Паулу в Бразилии, Лимы в Перу, Буэнос-Айреса и Мехико. Плотная застройка и проживание нескольких поколений в одной квартире помешали попыткам ввести социальное дистанцирование. В этих странах высокий уровень неравенства, медицинская помощь распределяется неодинаково, а системы социальных гарантий ограничены. Многочисленные бедные люди вынуждены работать, чтобы жить, поэтому они ежедневно нарушают карантин. Кроме того, открытые границы между государствами затрудняют помещение заражённых путешественников на карантин.

Как и в Соединённых Штатах, свою роль сыграли хаотичные действия руководства страны, особенно в сильно пострадавшей Бразилии под руководством скептика Жаира Болсонару и Мексике, которую возглавляет Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Отмечается, что в некоторых государствах даже не попытались проследить контакты заболевших, что, по мнению экспертов, является ключевым фактором для сдерживания вируса.

К тому же аналитики утверждают, что латиноамериканские страны страдают от того же «вызывающего разногласия индивидуализма», который мешает единому ответу на коронакризис в США. Так, в Колумбии люди участвовали в тысяче подпольных вечеринок в июле, когда случился резкий рост заболеваемости. В Перу один из мэров нарушил карантин, веселился, напился и даже притворялся мёртвым, тщетно пытаясь избежать ответственности. В то же время в Бразилии, где заразились 4,2 млн человек, а умерло 129 тыс., люди ходили по головам на пляжах, набивались в бары и пренебрегали призывами носить маски. Согласно опросу, опубликованному на этой неделе, большинство участников винили в эпидемии не Болсонару, не местные власти, а своих сограждан. Между тем руководители страны, которые критиковали предписания правительства за перегибы, поощряют нарушителей.

По словам критиков, неуклюжие и порой необъяснимые решения лидеров латиноамериканских стран внесли свою лепту в тяжёлую ситуацию с коронавирусом в регионе. Власти Мексики говорят, что в заражении более 652 тыс. и смерти 69 тыс. человек виноваты размеры страны. Они утверждают, что наняли более 45 тыс. докторов, медсестёр и другой медперсонал в начале кризиса и хвалятся тем, что ни одной жертве вируса не было отказано в госпитализации. Однако руководство страны критикуют за отсутствие массового тестирования, которое позволило бы сократить число умерших. Кроме того, несмотря на 70-дневный карантин в конце марта, коммерческие организации стали открываться ещё тогда, когда цифры продолжали расти — частично из-за тяжёлого положения экономики.

На данный момент в Перу зарегистрирована самая большая в мире смертность от коронавируса на душу населения, однако из-за недостаточного тестирования даже официальные данные о более чем 700 тыс. жертвах эпидемии могут быть существенным преуменьшением. Аналитики предполагают, что число случаев заражения может достигать 7 млн. Такие большие цифры могут поставить в тупик: президент страны Мартин Вискарра с самого начала решительно ввёл ранний и строгий карантин, который сильно повредил экономике. Ограничения продолжают действовать, но бедность, десятки лет плохого финансирования здравоохранения и то, что критики называют «стратегическими просчётами» правительства — репрессивные меры полиции и военных, отсутствие отслеживания контактов, локальных карантинов, а также информационной стратегии, — негативно сказались на борьбе с коронавирусом. Параллельно в Перу разворачивается конституционный кризис: конгресс в пятницу проголосовал за начало процедуры импичмента президента за его участие в скандале со злоупотреблением своими полномочиями.

Президент Аргентины Альберто Фернандес ввёл строгий всеобщий карантин в марте, закрыл границы, прекратил транспортное сообщение с другими странами и внутри страны, а также потребовал от людей самоизолироваться. Сначала казалось, что такая стратегия работает: вирус распространялся в бедных и густо населённых трущобах Буэнос-Айреса, где население не могло позволить себе соблюдать правила, однако на национальном уровне показатели оставались относительно низкими в сравнении с Бразилией, Чили и Перу, что подняло рейтинг президента.

В каком-то смысле стратегия Фернандеса оказалась слишком успешной: на него стала давить оппозиция, часть общественности и СМИ с требованием ослабить ограничения. В мае детям разрешили гулять один час по выходным, в июне «обязательную изоляцию» сменило «обязательное социальное дистанцирование». Карантин сохранился в столице и её пригородах, но местные власти позволили возобновить работу многим магазинам и спортивным залам. В июле наступила новая фаза снятия ограничений, однако к концу месяца резко подскочило число заражённых в кварталах для среднего класса в Буэнос-Айресе, а потом вирус распространился в провинцию. При этом в столице продолжают работать бары и рестораны с террасами. В общественных местах маски обязательны, однако это правило часто нарушается. Власти утверждают, что смертность в стране сохраняется на относительно низком уровне, однако доктора обеспокоены большим приростом числа заражённых: 7 июня зарегистрировали 22 794 случая, а сейчас их насчитывается 524 000, пишет The Washington Post.