Чтобы не вернулся — обозреватель MSNBC призвал конгресс устроить Трампу повторный импичмент

Колумнист MSNBC Хейс Браун считает, что конгресс в новом составе должен начать процедуру импичмента против Дональда Трампа за его «должностные злоупотребления». По словам журналиста, эта инициатива, вероятно, уже не успеет лишить действующего президента власти, но способна помешать его переизбранию в 2024 году.

«Президент Дональд Трамп покидает Белый дом в январе. И, похоже, до ухода с поста он полон решимости злоупотреблять властью и использовать в собственных целях все доступные ему полномочия», — пишет обозреватель MSNBC Хейс Браун.

По его словам, глава Белого дома поступил недобросовестно, предложив помиловать осуждённых военных преступников, коррумпированных экс-законодателей и членов своей большой семьи. Но «наибольшую тревогу» вызывает то, что он добился освобождения своих политических союзников Пола Манафорта и Роджера Стоуна, которые были осуждены в рамках российского расследования.

«Полномочия президента в вопросе помилования практически абсолютны. Но в случае злоупотребления одним из немногих вариантов противодействия стал бы импичмент, как однажды предположил председатель суда Уильям Говард Тафт. Всего несколько недель назад я говорил, что для этого уже слишком поздно — но я больше в этом не уверен», — отмечает Браун.

Он предлагает представить, что палата представителей запустит процесс импичмента в первые дни работы нового конгресса, до того как Трамп покинет Белый дом. Вероятно, пройдёт ещё не один месяц президентства Джо Байдена, прежде чем статьи об импичменте будут подготовлены и по ним будет проведено голосование.

«Но разве это не сделало бы импичмент запоздалым, ведь отстранение от должности больше бы не являлось наказанием? Может быть, нет. Согласно конституции, возможные наказания для должностного лица, подвергнутого импичменту, ограничиваются двумя: отстранением от должности и запретом занимать её вновь. Никаких денежных штрафов и тюремного заключения; политические преступления имеют политические последствия», — рассуждает колумнист.

Планка для осуждения по делу об импичменте высока — две трети всех присутствующих сенаторов должны признать должностное лицо виновным. К настоящему моменту ни один из трёх американских президентов, привлечённых к ответственности, не был осуждён. Тем не менее автор статьи уверен: этот шанс нельзя упускать.

«После распределения мест следующий конгресс должен немедленно начать вторую процедуру импичмента президенту Дональду Трампу за злоупотребление властью и воспрепятствование правосудию. Я не имею в виду, что это должен быть чисто символический жест. Если этот процесс начнётся в 2021-м, он может — всего лишь может — помешать Трампу снова баллотироваться на пост в 2024 году», — рассуждает журналист.

По его мнению, комиссия палаты представителей не потратила бы много времени на поиск доказательств. Ведь обширные свидетельства уже были собраны в ходе расследований специального прокурора Роберта Мюллера и комитета сената по разведке, которые завершились в этом году.

В отчёте Мюллера перечислено десять случаев, которые можно квалифицировать как воспрепятствование правосудию. Среди прочего речь шла об обещании помилования потенциальным свидетелям, напоминает Браун.

Мюллер считал, что не может предъявить обвинения Трампу как действующему президенту. Но он недвусмысленно намекнул, что конгрессу следует изучить его выводы, утверждает автор статьи.

«Байден не поручит Министерству юстиции расследовать действия Трампа, но палата представителей уже заявила, что всё ещё планирует взыскать с действующей администрации за её проступки. Имеет смысл также учесть финальные действия Трампа на посту президента. Будет уместно, если эти нарушения последних минут окажутся тем, что помешает ему когда-либо снова обрести власть», — заключает Хейс Браун.