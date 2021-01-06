CBS News: «Сулеймани будет отомщён» — неизвестные пригрозили США направить самолёт на Капитолий

14:35 В Севастополе прокомментировали ситуацию с COVID-19 За сутки в Севастополе зарегистрировали 90 случаев COVID-19, заявили в пресс-службе городского правительства.

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14:21 Около 35 тысяч человек в Дагестане остались без света из-за непогоды Около 35 тыс. человек в Дагестане остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщило Министерство энергетики.

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