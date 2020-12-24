Bloomberg: война с США Ирану не нужна, но Байдену всё равно стоит быть с Тегераном построже

Американские военачальники уверены, что, несмотря на все обещания отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани со стороны иранских лидеров, Тегеран не пойдёт на открытый конфликт с Вашингтоном, сообщает Bloomberg. Меж тем, по мысли обозревателя агентства, практика показывает, что для сдерживания Ирана необходимо, чтобы лидеры исламской республики верили в готовность американцев к решительным действиям — и для того, чтобы пресечь посягательства во имя возмездия со стороны Тегерана, Джо Байдену придётся эту веру сохранять.

С момента убийства Вашингтоном иранского генерала Касема Сулеймани почти год тому назад в Тегеране регулярно звучат обещания отомстить США — последние такие угрозы были высказаны только на минувшей неделе, пишет Bloomberg. Однако на деле реакция иранцев — за исключением разве что предпринятого в январе ракетного удара по иракской военной базе, в результате которого пострадали американские военнослужащие, — была достаточно сдержанной, констатирует обозреватель агентства.

В Пентагоне предполагают, что причина подобного поведения — в том, что иранский режим отнюдь не желает вступать в открытое противостояние с «мощнейшей армией в мире», говорится в материале Bloomberg. Об этом, по данным агентства, заявил журналистам в минувшее воскресенье глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи.

«Проблема здесь очень сложная. С одной стороны, иранцы не хотят серьёзных инцидентов в отношениях с США, война им не нужна», — заявил генерал, признав вместе с тем, что иранские власти действительно жаждут возмездия за устранение Сулеймани.

Последнее вполне объяснимо, пишет обозреватель Bloomberg. «Сулеймани был одарённым стратегом, который вёл войну на несколько фронтов, контролируя повстанческую кампанию на Ближнем Востоке, на своём пике включавшую операции в Йемене, Ираке, Сирии и Ливане, — отмечает журналист. — Координировать эту войну на несколько фронтов и добиваться согласованных действий от разрозненных марионеточных сил и ополчений Сулеймани помогали его лидерские способности».

По словам генерала Маккензи, с момента гибели Сулеймани США уже увидели раскол между спонсируемыми ираном шиитскими ополчениями в Ираке, некоторые из которых предпочитают исполнять приказы не из Тегерана, а от иракского «избранного правительства». Смерть Сулеймани, таким образом, «ослабила способность Ирана управлять этими группировками силой», отметил глава Центрального командования ВС США. Как добавил Маккензи, хотя из-за этого и возрастает вероятность того, что какая-то из группировок, выйдя из подчинения, пойдёт на самочинные действия, в целом частота посягательств со стороны поддерживаемых Тегераном ополчений в отношении США и их союзников сократилась. «За последние месяцы такие нападения стали редкостью», — подчеркнул он.

В связи с такими обстоятельствами перед избранным президентом США Джо Байденом встаёт несколько непростых вопросов, пишет Bloomberg. Как напоминает обозреватель агентства, большинство функционеров Демократической партии осудили решение президента Дональда Трампа об устранении Сулеймани и назвали его безрассудной провокацией, а сам Байден писал в статье для Foreign Affairs, что эта операция «убрала опасную фигуру, однако также обозначила для региона перспективу порочного круга постоянно обостряющегося насилия». «Так будет ли Байден пытаться избежать такого порочного круга в отношениях с Ираном — и, если да, увенчаются ли эти попытки успехом?» — вопрошает автор материала.

В этом плане точка зрения генерала Маккензи оказалась крайне «поучительной», отмечает журналист. По его словам, лидеры Ирана никогда не сомневались в том, что у США есть средства для реагирования на их шаги, однако не были уверены, что у Вашингтона также хватает на это реагирование воли, — а убийство Сулеймани им эту волю продемонстрировало.

Это мнение подтверждают события, предшествовавшие устранению иранского военачальника, полагает обозреватель Bloomberg. Как отмечает журналист, Иран с весны 2019 года начал наращивать интенсивность посягательств против союзников США в регионе — его Корпус стражей Исламской революции нападал на нефтяные танкеры, беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии, а за несколько недель до убийства Сулеймани спонсируемые Тегераном группировки захватили американское посольство в Багдаде. Тем не менее всё это время Трамп избегал ударов по иранским целям внутри иранских границ, опасаясь, что это приведёт к очередной войне на Ближнем Востоке, пишет автор. Но когда Трамп всё-таки пошёл в январе на обострение, войны так и не случилось — хотя иранский режим и ударил по иракской военной базе, а также по ошибке сбил украинский пассажирский самолёт, интенсивность его кампании против американских сил и их союзников в регионе в итоге сократилась, заключает он.

«Это будет для Байдена, который сейчас готовится вступить в должность, ценным уроком, — подытоживает обозреватель Bloomberg. — Высший руководитель Ирана сейчас, на фоне хаотичного процесса передачи президентских полномочий, грозит Вашингтону местью. Байдену следует чётко дать понять, что у США есть и средства, и воля для того, чтобы отреагировать на любые замыслы иранцев».