Французский политолог: возвращение к традиционной дипломатии не поможет Байдену уговорить Иран и Северную Корею отказаться от ядерных программ

Хотя иранский и северокорейский вопрос не входят в число внешнеполитических приоритетов избранного президента США Джо Байдена, в скором времени ему придётся представить общественности свою стратегию по отношению к ним, пишет на страницах Le Monde историк и политолог Бенжамен Откувертюр. Как подчёркивает эксперт, возвращения к традиционной последовательной дипломатии при демократах вряд ли будет достаточно, чтобы заставить обе страны отказаться от ядерных программ.

Судя по документам, публикуемым начиная с ноября избранным президентом США, Иран и Северная Корея не входят в список внешнеполитических приоритетов будущей администрации демократов, однако нет сомнений, что эти вопросы, объединённые ядерной темой и потенциально взрывоопасные, будут включены в повестку дня уже в январе, пишет на страницах Le Monde историк и политолог Бенжамен Откувертюр. Основная причина в том, что в ближайшие недели и месяцы от администрации демократов потребуют ответов о поведении Тегерана и Пхеньяна, поясняет автор.

В случае Ирана обострение напряжённости в 2020 году отражает реальную картину режима, с августа 2018 года существующего под давлением возвращения санкций США, — согласно данным МВФ, в этом году в стране ожидаются экономический спад на уровне около 6% и инфляция 26%.



Несоблюдение Ираном с мая 2019 года своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий до сих пор вписывается в рамки политического диалога, считает политолог. На его взгляд, недавние намерения Ирана установить в центре по обогащению урана в Натанзе усовершенствованные центрифуги, запрещённые соглашением 2015 года, свидетельствуют о том, что Тегеран спешит возобновить переговоры с США.



В Северной Корее военный парад 10 октября по случаю 75-й годовщины основания Трудовой партии Кореи стал поводом для демонстрации самого широкого ассортимента новой военной техники, когда-либо представленной на подобном мероприятии, замечает специалист. Потребность в испытаниях новых вооружений, вероятно, вскоре приведёт к реальному прекращению моратория на испытания ракет большой дальности, подписанного Ким Чен Ыном на саммите с Дональдом Трампом в Сингапуре в июне 2018 года.



Хотя в теории у нового американского президента есть масса вариантов действий, на деле их всего несколько. Как напоминает автор, в период вице-президентства Байден был одним из мастеров политики «стратегического выжидания», которую администрация Обамы применяла к Северной Корее и адаптировала к Ирану с 2012-го по 2016 год. Переворот в этой политике, устроенный администрацией Трампа, не позволяет правильно оценить ценность подхода демократов, однако прогресс, достигнутый с тех пор Ираном и Северной Кореей в осуществлении своих программ, говорит о том, что восстановление «стратегического выжидания» сегодня было бы нецелесообразным, отмечает эксперт.

Как подчёркивает политолог, в конце января 2021 года администрация Байдена вернётся к традиционной планомерной дипломатии, и эти формальные изменения будут способствовать ослаблению двусторонней и региональной напряжённости. Однако, по мнению автора, этого будет недостаточно. После громкого провала «рискованной или капризной» политики Дональда Трампа по отношению к Ирану и Северной Корее дальнейших шагов США будут ожидать как их союзники, так и противники, отмечает Откувертюр.

Основным вопросом, на который новый президент США должен будет ответить в первые месяцы своего пребывания в должности, будет вопрос о его стратегической цели. Будет ли это денуклиаризация северокорейской политики безопасности? Или отказ Ирана от программы обогащения урана? Ограничение программ двух стран в области баллистических ракет средней дальности? Борьба с множащимися «поползновениями» обоих режимов? Уточнение амбиций США позволит судить о том, какие средства будут задействованы в первый год правления новой администрации, считает автор.

При этом специфика споров с Ираном и Северной Кореей и дальше будет иллюстрировать сужение пространства для манёвра США в обоих случаях, прогнозирует политолог. Что касается Ирана, то предсказуемого ослабления экономического давления будет недостаточно для того, чтобы режим окончательно отказался от своей ядерной программы и приостановил свою баллистическую программу, уверен Откувертюр.



Двойственное отношение к экономическому давлению и решительность в связи с ядерной программой — стратегический расчёт, сделанный иранской властью не менее 20 лет назад и не зависящий от политических изменений в Тегеране, поясняет эксперт. Позиция США является не единственной переменной этого уравнения, настаивает специалист. Что касается Северной Кореи, то США не смогли предотвратить превращение режима в ядерную державу. Не остаётся ничего иного, кроме как смириться с этим положением дел, ограничивая риск нападения с её стороны. Это может быть расширение возможностей сдерживания, возможное соглашение об ограничении систем и дальности ракет, внедрение и обслуживание стратегических систем обороны и театров военных действий.



Риск в области безопасности, связанный со стратегическим подъёмом Ирана и Северной Кореи, отчасти объясняется их исторически сложившимися отношениями с США, при этом обратное движение всегда возможно и, безусловно, желательно, замечает автор. «В ожидании чёткой формулировки новой стратегии Вашингтона будем иметь в виду, что ключ от неё держит в руках не одна только администрация США, какой бы «байденовской» она ни была», — заключает эксперт.