SRF: Иран поклялся отомстить США и Израилю за убийство учёного-ядерщика

Иран обвиняет в убийстве своего учёного-ядерщика США, а также Израиль и угрожает им расплатой, сообщает SRF. Тегеран обязательно ответит на покушение, чтобы послать сигнал собственному населению, а также устрашить внешних врагов, убеждён корреспондент швейцарского телеканала Паскаль Вебер. Но иранские власти будут вести себя сдержанно, так как присматриваются к новому главе Белого дома Джо Байдену.

Обстоятельства покушения на высокопоставленного иранского учёного-ядерщика пока не выяснены. Но Тегеран клянётся отомстить. Руководство Ирана обвиняет в нападении Израиль и США и угрожает расплатой.

Ответ из Тегерана, а также президентского дворца не заставил себя долго ждать. Хасан Рухани пообещал отомстить за убийство.

ХАСАН РУХАНИ, президент Ирана: Враги Ирана должны знать, что мы храбрая страна. Представители нашего государства также не знают страха и ответят на это преступное деяние. В подходящий момент наши представители отомстят.

По иранскому государственному телевидению сейчас показывают, как министр обороны посетил семью убитого, чтобы передать свои соболезнования.

ВДОВА УБИЙТОГО УЧЁНОГО: Он был не только талантливым учёным, но и любящим мужем. Поэтому я настоятельно требую продолжить его путь, чтобы его смерть не была напрасной.

Тегеран обвиняет в убийстве США, а также Израиль. Израиль объявил, что усилит защиту своих послов по всёму миру. Учёного-ядерщика Мохсен Фахризаде застрелили в пятницу вблизи Тегерана. Убийство физика, который также является членом влиятельного Корпуса стражей исламской революции, продолжает закручивать спираль насилия, объясняет корреспондент SRF на Ближнем Востоке Паскаль Вебер.

ПАСКАЛЬ ВЕБЕР, корреспондент SRF: Тегеран, конечно же, ответит на это убийство, тут сомнений нет. Иранцы сделают это в первую очередь для своей собственной аудитории, а также для того, чтобы сохранить эффект устрашения. Но в остальном я не согласен с теми, кто кричит о надвигающейся угрозе войны. Потому что Иран уже давно сделал ставку на возможный уход президента США Трампа, и это случилось. Поэтому Тегеран будет скорее вести себя сдержанно, хотя это убийство и уменьшает шансы избранного президента Джо Байдена на возобновление переговоров

Дата выхода в эфир 29 ноября 2020 года.