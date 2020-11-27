Fox News: несмотря на опровержения Трампа, Израиль готовится к атаке США на Иран

В Израиле готовятся к возможному удару США по Ирану, сообщает Fox News. Как отмечает телеканал, Дональд Трамп и Майк Помпео опровергали информацию о готовящихся ударах, однако США значительно повысили военную активность на Ближнем Востоке, отправив в регион бомбардировщики B-52. Кроме того, на Ближнем Востоке сейчас находится исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер.

Поступило новое сообщение, говорящее о том, что Израиль готовится к возможному удару США по Ирану. Согласно данным Axios, реальных доказательств наличия у Вашингтона планов атаки нет, но израильские политики ожидают, цитата, «очень чувствительный период» за остающееся время президентского срока Дональда Трампа.

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БЕНДЖАМИН ХОЛЛ, корреспондент Fox News: Должен сказать, что превентивный удар по Ирану, менее чем за два месяца до прихода к власти новой администрации, может показаться крайне маловероятным и странным. Однако две недели назад поступили сообщения о том, что президент Трамп попросил рассмотреть варианты ударов по Ирану. Сам Трамп и госсекретарь Майк Помпео опровергли эти сообщения.

Тем не менее мы видим рост активности в регионе, приводящий людей в состояние повышенной боевой готовности. На прошлой неделе США послали в регион бомбардировщики B-52. Центральное командование вооружённых сил США заявило, что самолёты были отправлены в рамках сдерживания агрессии и поддержки американских союзников. Вчера сообщили о том, что исполняющий обязанности министра обороны США Крис Миллер также находится на Ближнем Востоке. Всё это происходит на фоне регионального тура Майка Помпео, включившего в себя интригующую тайную встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом, израильским премьером Биньямином Нетаньяху и главой МОССАД.

Это беспрецедентная встреча представителей стран, традиционно враждовавших друг с другом. Сейчас у Израиля и Саудовской Аравии есть общий интерес: они очень обеспокоены тем, что избранный президент Байден вернёт США в иранскую ядерную сделку и свернёт политику Трампа по оказанию максимального давления на Тегеран. Саудовская Аравия и Израиль резко выступают против этого. В том числе и потому, что МАГАТЭ заявило том, что имеющееся сейчас в наличии у Ирана количество обогащённого урана в 12 раз превышает объёмы, установленные ядерной сделкой 2015 года. Это означает, что через несколько месяцев у Ирана появится возможность создать ядерную бомбу.

Есть сообщения, предполагающие, что Израиль готовится к возможному удару США по Ирану. При этом в Тель-Авиве отмечают, что конкретных разведывательных данных об ударе у них нет. Израиль заявил, что надеется на то, что США заблаговременно предупредят их о своих действиях, однако им может не хватить времени для подготовки к жёсткому ответу со стороны Ирана. Тем временем Тегеран не имеет намерений наносить удар, он намерен сохранять спокойствие, поскольку желает быстрой передачи власти Джо Байдену и намерен вновь присоединиться к СВПД.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2020 года.