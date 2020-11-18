Guardian: «встретят сокрушительный ответ» — Иран предостерёг США от нападений

Иранские власти отреагировали на сообщения о планах Дональда Трампа атаковать главный ядерный объект страны. Представитель правительства исламской республики Али Рабии заявил, что любое подобное нападение «обязательно встретит сокрушительный ответ», передаёт The Guardian.

Если Дональд Трамп использует оставшийся президентский срок для нанесения удара по Ирану или его союзникам в регионе, то США ждёт решительная ответная реакция. С таким предупреждением выступили власти исламской республики, пишет The Guardian.

Ранее в СМИ появились сообщения, что на прошлой неделе глава Белого дома изучал варианты нападения на основной иранский ядерный объект в Натанзе. Но советники отговорили его от принятия мер, которые могли бы привести к более серьёзному конфликту на Ближнем Востоке, напоминает издание.

Представитель правительства Ирана Али Рабии также предостерёг американские власти от подобного нападения. «Любые действия против иранского народа обязательно встретят сокрушительный ответ», — сказал он.

По мнению The Guardian, Трамп разочарован тем, что его политика максимальных санкций не вынудила Тегеран вернуться за стол переговоров. Он ещё не признал поражения на выборах, но, похоже, пытается успеть оставить после себя наследие во внешней политике, в том числе осуществить дальнейший вывод войск из Афганистана и Ирака.

Между тем власти исламской республики внимательно следят за неожиданными кадровыми изменениями в Пентагоне, в том числе отстранением от должности министра обороны США Марка Эспера и набором группы противников компромиссов. Никаких официальных объяснений перестановкам не поступало, что вынуждает иранцев быть начеку на случай возможной конфронтации, отмечает издание.

Однако уже известно, что три основные европейские державы: Великобритания, Франция и Германия — будут категорически против любого военного удара и выступят за возобновление переговоров между США и Ираном. Брюссель уже заявил, что поддержит бизнес-конференцию с Тегераном, если Вашингтон отменит санкции.

В Иране «бушуют споры» о том, будет ли разумно возобновить переговоры по обновлённой ядерной сделке с новой администрацией во главе с Джо Байденом. И если восстанавливать соглашение, то на каких условиях.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его администрация будет использовать любую возможность для отмены «жестоких» американских ограничений. «Когда мы увидим, что есть ситуация для отмены санкций, мы ею воспользуемся», — сказал он на заседании кабинета министров.

Однако сторонники жёсткой линии в Иране требуют экономической самостоятельности и предупреждают, что Байден ничем не отличается от Трампа. Они утверждают, что для страны было бы безумием дважды совершить одну и ту же ошибку и подписывать новую сделку, из которой США могут опять безнаказанно выйти, обращает внимание The Guardian.