Mainichi Shimbun надеется на «мир без ядерного оружия» при новом президенте США Байдене

Выход из ДРСМД, иранской сделки и безуспешные переговоры с Пхеньяном — ясно, что политика Дональда Трампа усугубила угрозу ядерного оружия и подорвала доверие союзников к США, утверждает Mainichi Shimbun. Смена администрации в Америке даёт шанс вернуться на путь ядерного разоружения, а начать его следует с переговоров с Россией и продления СНВ-III, пишет японская газета.

В продолжение дела своего последнего демократического предшественника Барака Обамы избранный президент США Джо Байден вновь собирается призвать к «миру без ядерного оружия», пишет Mainichi Shimbun.

За четыре года с момента ухода Обамы из Белого дома при республиканце Дональде Трампе США вновь ввязались в гонку ядерных вооружений. Вашингтон вышел из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) и принялся осваивать ранее запрещённые вооружения.

Кроме того, как напоминает японское издание, в 2015 году под руководством Трампа Америка вышла из иранской ядерной сделки, которую она подписывала совместно с Великобританией, Германией, Францией, Китаем и Россией. И несмотря на целый ряд встреч на высшем уровне между США и Северной Кореей, прогресса по ядерному разоружению Пхеньяна Трамп тоже добиться так и не смог.

«Ясно, что политика президента США Дональда Трампа усугубила угрозу ядерного оружия. Также она подорвала доверие союзников к Соединённым Штатам», — считает газета.

По мнению Mainichi Shimbun, предстоящую смену администрации в США следует использовать как возможность вернуться к политике в пользу полного запрещения ядерного оружия, которая ведёт к ядерному разоружению.

Самый остро стоящий вопос, с которым придётся иметь дело следующему президенту Америки, — продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией. Это соглашение, срок действия которого истекает в феврале 2021 года, среди прочего ограничивает число ядерных боеголовок для обеих стран. Договор контролирует арсеналы баллистических и межконтинентальных ракет, однако не предусматривает лимиты на новейшие вооружения, гиперзвуковое оружие и ракеты малой и средней дальности.

По сути, США и Россия договорились «заморозить» число уже имеющихся боеголовок и вести дальнейшие переговоры по вопросу разоружения. Конечно, по словам издания, СНВ-III необходимо продлить. Однако в обсуждениях между двумя странами, пытающимися уменьшить роль ядерного оружия как основной сдерживающей силы, но при этом сохранить баланс по своей военной мощи, возникает конфликт интересов.

При дальнейшем ядерном разоружении, благодаря своему масштабному арсеналу неядерного оружия, США получат преимущество, объясняет Mainichi Shimbun. Как утверждала администрация Обамы, даже если Америка продолжит сокращать свои ядерные запасы, её традиционные вооружения помогут сохранить устрашающий фактор практически на том же уровне.

Россия в свою очередь опережает США по разработке нового ядерного оружия. Поэтому она обеспокоена тем, что уменьшение ядерных арсеналов поставит её в слабое положение, ведь традиционных вооружений у неё меньше, чем у Америки.

Как утверждает газета, достичь соглашения в таких условиях будет непросто, но необходимо упорно вести переговоры. Помимо этого, со стороны Вашингтона также следует возобновить усилия по нераспространению ядерного оружия, а значит — вернуться в иранскую сделку и продолжить обсуждения с Пхеньяном. Это поможет укрепить пошатнувшееся доверие к США.

«США уже давно бросаются возможным применением ядерного оружия как угрозой в переговорах с иностранными государствами. Чтобы противодействовать этому, другие страны были вынуждены обзавестись собственными ядерными вооружениями или расширить уже имеющиеся арсеналы. Пора положить конец этой негативной цепной реакции», — заключает Mainichi Shimbun.