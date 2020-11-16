WT: США уверены — Пекин наращивает ядерный арсенал, чтобы догнать Москву и Вашингтон

Китай стремительно наращивает свой ядерный потенциал, в том числе и с помощью расширения своих заводов по производству урана и плутония, пишет The Washington Times со ссылкой на рассекреченные материалы соответствующего брифинга. По словам спецпредставителя США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, из имеющихся в его распоряжении снимков следует, что Пекин стремится догнать США и Россию в сфере ядерного оружия.

Китай стремительно наращивает свой ядерный потенциал, расширяя в том числе свои заводы по производству плутония и урана в рамках своей секретной программы по ускоренному увеличению своего арсенала боеголовок, пишет The Washington Times со ссылкой на рассекреченные материалы брифинга.

Если судить по четырём слайдам брифинга США для союзников по НАТО, посвящённым ядерным силам Китая, то три объекта, на которых Пекин занимается развитием этой сферы, резко увеличились в размерах по сравнению с 2010 годом.

В частности, один из объектов по производству плутония — Цзюцюаньский атомно-энергетический комплекс — только за последние два года увеличился в два раза, а в прошлом году там появился новый реактор.

При этом данные слайдов ставят под вопрос выкладки исследований, посвящённых производству расщепляющихся материалов в Китае. Ещё 2017-м международные эксперты считали, что Китай прекратил производство оружейного плутония в 1991 году, а производство оружейного урана — в 1987 году.

«Мир заслуживает знать, что задумал Китай. Они никогда не говорили, сколько у них ядерного оружия и сколько они планируют его построить, — заявил спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. — Однако из снимков следует, что Китай втайне занимается ускоренным созданием соответствующей инфраструктуры. Нет никаких сомнений в том, что Китай хочет не уступать США и России в плане своего военного и ядерного потенциала».

Демонстрация данных слайдов — это один из элементов кампании администрации Трампа, призванной убедить Китай начать переговоры по присоединению к договору СНВ-III, который пока что соблюдают лишь США и Россия. На данный момент Пекин отвергает все призывы Вашингтона сесть за стол переговоров.

Между тем, по словам Биллингсли, Китай должен начать переговоры о контроле над ядерными вооружениями по той причине, что он взял на себя определённые юридические обязательства в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.

«Вот уже несколько месяцев мы призываем КПК сесть за стол переговоров и начать вести искренний диалог, — отметил он. — Это не просто просьба с нашей стороны. Они обязаны так поступить. Китай юридически обязан соблюдать этот договор… Из-за неоднократных отказов начать переговоры Китай находится в опасной близости от нарушения ДНЯО».