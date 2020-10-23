Эксперты WP: Россия и США должны безотлагательно подписать СНВ-III, а не пытаться «взять друг друга на слабо»

В современной нестабильной обстановке на России и Америке, как странах с самыми большими ядерными арсеналами в мире, лежит ответственность наиболее взвешенно подходить к переговорам по разоружению, пишут в The Washington Post экс-госсекретарь США Джордж Шульц, экс-министр обороны Уильям Перри и экс-сенатор Сэмюэл Нанн. По их словам, СНВ-III нужно продлевать безотлагательно — в противном случае Москва и Вашингтон впервые после холодной войны не будут ничем ограничены в своих ядерных вооружениях.

«Как говорят, Альберт Эйнштейн был уверен, что Бог не играет в кости со Вселенной. Сегодня две страны, Россия и США, в руках которых сконцентрированы 90 процентов ядерного арсенала мира, обладают божественной силой, способной уничтожить всё человечество и всё, что оно создало. И при этом мы не боги, а простые люди со всеми своими несовершенствами», — пишут в своей совместной статье для The Washington Post бывший госсекретарь США Джордж Шульц, экс-министр обороны Уильям Перри и бывший демократический председатель сенатского комитета по делам вооружённых сил Сэмюэл Нанн.

По мнению бывших высокопоставленных американских политиков, в таких условиях лидеры России и США служат распорядителями для всего человечества — на них лежит ответственность принимать взвешенные решения в текущих переговорах по контролю над вооружениями.

В недавнее время кто-то даже мог узреть «лучик надежды» в предложении главы Кремля Владимира Путина продлить действие российско-американского договора СНВ-III хотя бы на год. Кроме того, Москва согласилась на инициативу США, предусматривающую «заморозку» ядерных арсеналов обеих стран на год, в течение которого стороны смогут обсудить новое соглашение. Но здесь отдельной трудностью станут переговоры, на которых Россия и Америка согласуют процесс проверки того, что каждая соблюдает договорённости, подчёркивают авторы статьи.

По мнению Шульца, Перри и Нанна, Москве и Вашингтону следует прийти хоть к какому-то соглашению уже сейчас, поскольку без него, когда срок действия СНВ-III истечёт в феврале 2021 года, российский и американский ядерные арсеналы перестанут быть ограничены чем-либо — впервые после окончания холодной войны.

Как утверждают аналитики, несмотря на существенный прогресс в ядерном разоружении с самых напряжённых моментов холодной войны, угроза применения столь опасных вооружений сегодня растёт. В настоящий момент порядка 14 тыс. боеголовок неравномерно распределены между девятью странами. Многие из этих вооружений находятся в состоянии повышенной боеготовности — то есть их запуск можно осуществить в течение нескольких минут, если на то даст добро кучка «не защищённых от ошибок людей со своими не защищёнными от ошибок компьютерами». Потенциальные кибератаки на системы управления и предупреждения также повышают риск ложной тревоги и даже полноценных ядерных конфликтов, начавшихся по ошибке.

Авторы статьи настаивают: СНВ-III нужно переподписывать безотлагательно, однако сейчас над соглашением нависла угроза рискованной игры Москвы и Вашингтона, в которой они пытаются «взять друг друга на слабо». Умелой дипломатией можно продлить жизнь СНВ-III ещё на целых пять лет, которые дадут ценную возможность обсудить дальнейшее сокращение ядерных вооружений двух крупнейших арсеналов.

Администрация Трампа настаивает на том, что в таких переговорах, а также в следующем соглашении должен принимать участие Китай, активно модернизирующий свои вооружения. Это вполне достойная цель, однако, как подчёркивают Шульц, Перри и Нанн, Пекин нужно убедить присоединиться к соглашению добровольно, а не пытаться насильно усадить его за стол переговоров угрозами и дипломатическими выходками. Китай чётко дал понять, что сначала он хочет видеть дальнейшие сокращения арсеналов России и США, запасы которых намного превышают ядерный потенциал КНР.

Бывшие американские политики уверены, что США, России, Китаю и другим ядерным державам пора разобраться с «рядом дестабилизирующих факторов, угрожающих превратить условный мир в непоправимую катастрофу». Первым делом Пекин, например, мог бы присоединиться к Вашингтону и Москве в деле возрождения «принципа Рейгана — Горбачёва»: «в ядерной войне не получится победить и её ни в коем случае нельзя начинать».

Продление СНВ-III сейчас обеспечит дополнительное время для выработки новых шагов к ядерному разоружению и обсуждению множества давно назревших вопросов, включая тактическое ядерное оружие, противоракетную оборону, использование вооружений в космосе, новые технологии.

«Есть ли повод для надежды? Может ли мир ступить на менее опасный путь? Мы считаем, что да. Но США и Россия должны продлить СНВ-III, чтобы сохранить то, что уже работает, и выбить время на обсуждение того, что же можно делать дальше», — рассуждают авторы статьи. По их словам, продление договора — «важный и ответственный шаг» в условиях угрозы применения ядерного оружия в современном мире.