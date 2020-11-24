СМИ узнали о секретной встрече Нетаньяху и Мухаммеда бен Сальмана — обсуждали сдерживание Ирана

Во время тайного визита в Саудовскую Аравию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман обсудили нормализацию двусторонних отношений и координацию действий по сдерживанию Ирана, передаёт The Wall Street Journal. Тем не менее Эр-Рияд отрицает, что встреча состоялась.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тайно посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на трёх советников правительства королевства.

По данным сервисов отслеживания полётов, частный самолёт Нетаньяху в воскресенье вечером направился к побережью Красного моря в Саудовской Аравии, где приземлился в городе Неоме. Тем не менее, отмечает издание, само правительство Саудовской Аравии отрицает, что встреча состоялась, в отличие от властей Израиля.

«Такой встречи не было. Присутствовали только официальные лица из США и Саудовской Аравии», — заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

«За все свои годы я никогда не комментировал такие вещи и не собираюсь начинать это делать сейчас», — отметил Нетаньяху.

Столь противоречивые свидетельства отражают политическую чувствительность нормализации отношений с Израилем для Саудовской Аравии, которая десятилетиями соперничала с Ираном за лидерство на Ближнем Востоке. Нормализация отношений с Израилем до заключения какой-либо сделки по созданию палестинской государственности, полагает WSJ, стала бы «сейсмическим сдвигом на Ближнем Востоке». Это не только вызвало бы «презрение» региональных соперников Ирана и Турции, но и разожгло бы протесты консервативных саудовцев.

Однако, по сообщениям израильского радио, встреча Нетаньяху с Мухаммедом бен Сальманом состоялась в воскресенье вечером в Неоме и совпала с визитом в Саудовскую Аравию госсекретаря США Майка Помпео. Изначально сообщалось о присутствии на встрече Помпео и директора внешней разведки МОССАД Йосси Коэна.

Однако источник издания, пожелавший остаться неизвестным, уточнил, что госсекретаря не было на встрече, но Помпео помог организовать её. Так, на прошлой неделе Помпео совершил трёхдневный визит в Иерусалим, в ходе которого встретился с Нетаньяху.

Как стало известно WSJ, лидеры Саудовской Аравии и Израиля не достигли существенных соглашений, однако обсудили целый ряд вопросов, включая нормализацию отношений и координацию действий по сдерживанию Ирана, после того как к власти в США придёт администрация Джо Байдена, которая заявила о желании возобновить сотрудничество с Тегераном.

Издание напоминает, что администрация действующего президента Дональда Трампа стремится изолировать Иран и укрепить позиции Израиля на Ближнем Востоке. Для этого США подталкивают арабские государства Персидского залива к нормализации отношений с израильским правительством. Так, страна уже заключила соглашения о нормализации отношений с Бахрейном, ОАЭ и Суданом.

Сближение основных союзников Вашингтона и главных соперников Тегерана также позволит расширить обмен разведданными на фоне сокращения американского военного присутствия в регионе.

Эр-Рияд ранее уже заявлял о готовности к нормализации отношений, но только после создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Как отмечает WSJ, для многих саудовцев вопрос создания независимого государства Палестина является весьма эмоциональным, в связи с чем их реакция на сообщения о встрече в социальных сетях оказалась неоднозначной. В то время как одни называли Нетаньяху «гостем Мухаммеда бен Сальмана», другие сочли, что израильский лидер «оскверняет землю двух священных мечетей».