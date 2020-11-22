Le Monde: G20 — встреча виртуальная, проблемы реальные

В этот раз саммит «Большой двадцатки» проходит в виртуальном формате, однако проблемы на нём обсуждаются реальные, пишет Le Monde. Неудивительно, что много внимания уделяется коронавирусу и принципам справедливого получения вакцины.

У «Большой двадцатки» вызовы реальные, а саммит виртуальный, пишет Le Monde. Лидеры стран из группы двадцати в этом году встречаются посредством виртуальной связи, но обсуждают при этом важнейшие вопросы, например, пандемию коронавируса, которая унесла жизнь более 1,3 млн людей по всему миру.



«Наши народы и наши экономики всё ещё страдают от этого шока, но мы сделаем всё возможное, чтобы преодолеть этот кризис, благодаря международному сотрудничеству», — заявил во время открытия саммита король Саудовской Аравии.



Лидеры разных стран соседствовали друг с другом на экранах, но были и исключения, отмечает автор статьи. Так, президент Франции Эммануэль Макрон во время общения разговаривал с кем-то за пределами эфира, а Дональд Трамп и вовсе появился ненадолго, а потом отправился играть в гольф.



В разговорах у лидеров главное место занимали вопросы, связанные с пандемией, и это не удивительно, отмечает автор статьи. Так, президент Франции позже опубликовал сообщение в Twitter, в котором задавался вопросом, получится ли у государств гарантировать доступ к вакцине от коронавируса для всего мира, чтобы она не стала тем благом, что доступно лишь богатым.



В свою очередь, глава Китая Си Цзиньпин отметил, что отвечать на пандемию нужно экономическими мерами: сокращать налоги и таможенные сборы, упрощать обмен ключевым медицинским оборудованием. А глава ООН и канцлер Германии напомнили про проект ВОЗ, который должен обеспечить доступ к вакцине для разных стран, но на него до сих пор не собрали необходимых сумм.



Страны двадцатки занимаются, в том числе, задолженностью менее развитых стран. В апреле они ввели мораторий на выплату долгов и на их обслуживание до июня 2021 года. Сейчас же генсек ООН призывает продлить его до конца 2021 года.



В отдельный вопрос, касающийся саммита, автор статьи выделяет проблему прав человека в Саудовской Аравии. Эр-Рияд, который в этом году председательствует на саммите, рассчитывал показать свои экономические реформы и достижения. Однако его осуждают за нарушения прав человека, пишет Le Monde.



