Le Monde: «новый Ближний Восток» — Израиль подписал соглашения с ОАЭ и Бахрейном в обход Палестины

В Белом доме состоялась пышная церемония, на которой премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подписал договоры о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном, пишет Le Monde. Хотя Дональд Трамп, который оказал содействие в переговорах, заявил о «зарождении нового Ближнего Востока», отсутствовавшие на церемонии палестинцы назвали соглашения «предательством» со стороны ОАЭ и Бахрейна, которое не остановит конфликт с Израилем и принесёт только проблемы.

Во вторник Израиль, Объединённые Арабские Эмираты и Бахрейн подписали исторические договоры во время церемонии, с большой помпой организованной в Белом доме, сообщает Le Monde.

Издание отмечает, что для Израиля подписание соглашений означает официальное установление дипломатических отношений с этими странами и первый дипломатический успех такого масштаба со времён мирных договоров с Египтом и Иорданией в 1979-м и 1994 году. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, эти договоры «могут поставить точку в арабо-израильском конфликте» и представляют собой «переломный момент в истории» региона.

Со своей стороны Дональд Трамп заявил, что «после десятилетий раздоров и конфликтов мы являемся свидетелями зарождения нового Ближнего Востока». Кроме того, президент США объявил, что ещё «семь или восемь (арабских. — ИноТВ) стран», в том числе «больших», также готовятся «очень скоро» заключить договоры о нормализации отношений с Израилем. «Я думаю, что Израиль больше не в изоляции», — предположил Трамп и позднее добавил, что в разговоре с ним король Саудовской Аравии изъявил желание «в надлежащий срок» последовать примеру соседних стран.

Несмотря на пандемию COVID-19 США оказали содействие в переговорах с Израилем, и глава правительства этой страны не скупился на комплименты своему «другу» Дональду Трампу, отмечает французская газета. В то же время он ни словом не упомянул отсутствующих на церемонии палестинцев, хотя министры других стран напомнили об их положении. Министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Заиб Аль Нахайян приветствовал «перемены в центре Ближнего Востока» и лично поблагодарил Биньямина Нетаньяху за то, что тот «выбрал мир и отменил аннексию палестинских территорий», хотя премьер-министр Израиля говорил лишь об отсрочке. В свою очередь глава дипломатического корпуса Бахрейна Абдуллатиф бен Рашид Аль Зайани чётко высказался за «решение между двумя государствами» для прекращения палестино-израильского конфликта.

Палестинцы осудили «удар ножом в спину» со стороны ОАЭ и Бахрейна и обвинили их в том, что эти страны пошли на соглашение с Израилем, не дождавшись рождения государства Палестины. Президент палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что на Ближнем Востоке не будет «никакого мира» без прекращения израильской оккупации и соблюдения всех прав палестинского народа.

В секторе Газа под израильской блокадой и на Западном берегу реки Иордан сотни активистов вышли на улицы против подписанных в Вашингтоне договоров. Руководитель вооружённой группы исламского джихада в секторе Газа Ажмад Аль Медалал назвал нормализацию отношений с Израилем «полным предательством палестинского дела и надежд арабского народа». Официальный представитель палестинского сопротивления Абу Моджахед заявил, что «народ Палестины объединился для противостояния этому проекту, который принесёт (ОАЭ и Бахрейну. — ИноТВ) только проблемы», пишет Le Monde.