Ouest-France: «новая эра» или «карт-бланш» для аннексии — Израиль и ОАЭ заключили мирный договор

Израиль и ОАЭ при посредничестве США подписали договор о нормализации отношений, в рамках которого Израиль откладывает оккупацию Западного берега реки Иордан, сообщает Ouest-France. Пока участники говорят об «историческом мирном соглашении», лидеры Палестины видят в нём «предательство» интересов страны, которое не даёт полноценного решения проблемы.

В четверг Объединённые Арабские Эмираты и Израиль договорились о нормализации отношений в рамках исторического соглашения, достигнутого при участии США, пишет Ouest-France. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, «начинается новая эра в отношениях» между двумя странами. Во время телевизионного обращения он напомнил, что это уже третий мирный договор с арабской страной за всю историю Израиля, а также подчёркнуто назвал соглашение «настоящим мирным договором, а не слоганом».

Со своей стороны ОАЭ отметили, что нормализация отношений стала «смелым этапом», который позволил достичь решения для народа Палестины: Израиль согласился отложить проект по аннексии Западного берега реки Иордан. Арабский министр иностранных дел Анвар Гаргаш завил на пресс-конференции, что договор «даёт время на переговоры», а в скором времени обе страны откроют свои диппредставительства.

«Огромный прорыв!» — прокомментировал президент Дональд Трамп соглашение между странами, назвав нормализацию отношений «историческим мирным соглашением между двумя нашими великими друзьями». Госсекретарь США Майк Помпео также отметил «исторический день» и «решающий шаг к миру на Ближнем Востоке». «США надеются, что этот смелый шаг станет первым в серии договоров, которые поставят точку в региональных конфликтах, которые длятся 72 года», — добавил Помпео.

В то же время палестинское исламистское движение ХАМАС, которое удерживает сектор Газа, раскритиковало соглашение Израиля и ОАЭ, которое даёт «карт-бланш» на продолжение «оккупации» Израилем. Как заявил официальный представитель движения Хассем Кассем, этот договор «не решает палестинский вопрос», но поддерживает «отрицание прав палестинского народа». Правительство Махмуда Аббаса назвало нормализацию отношений «предательством» в отношении палестинского вопроса и призвало срочно созвать Лигу арабских государств, чтобы его официально осудить. Отмечается, что Аббас провёл телефонный разговор с главой ХАМАС Исмаилом Хания. Несмотря на напряжённые отношения между лидерами Палестины, они оба раскритиковали подписанное соглашение, сообщил агентству AFP источник в исламистском движении.

Глава МИД Иордании Айман Сафади не выразил ни поддержки, ни критики в отношении договора. Он подтвердил, что его будущее зависит от последущих действий Израиля, который должен положить конец «своему незаконному проекту» по оккупации территорий, который подрывает мирные инициативы, а также «нарушениям прав палестинцев». Сафади призвал Израиль начать «активные, прямые и серьёзные мирные переговоры на базе решения двух государств».

Как напоминает Ouest-France, Иордания стала второй арабской страной после Египта, которая подписала мирный договор с Израилем в 1994 году. Чуть больше половины населения королевства являются палестинцами. Когда ранее в этом году Трамп одобрил аннексию Израилем Западного берега реки Иордан, король Абдалла II предупредил о «крупном конфликте», если этот проект будет приведён в действие.