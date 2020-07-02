Independent: Джонсон призвал Израиль отказаться от аннексии и найти другой путь — но не сказал какой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попытался убедить Израиль отказаться от аннексии большей части Западного берега, указав на то, что подобный шаг не только нарушает международное право, но и похоронит весь тот прогресс, которого Тель-Авиву удалось добиться в диалоге с арабами, пишет The Independent. При этом Джонсон, не вдаваясь в детали, сообщил, что здесь «есть другой путь», а также призвал стороны сесть за стол переговоров.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предпринял последнюю, отчаянную попытку убедить Израиль отказаться от незаконной аннексии большей части Западного берега, предупредив, что таким образом с палестинцами обойдутся не по справедливости. В своей статье для израильской газеты Yedioth Ahronoth Джонсон назвал себя «горячим защитником Израиля», однако раскритиковал аннексионные планы премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которые вызвали возмущение международного сообщества, пишет The Independent.

«Я стремлюсь к результату, который будет справедлив как для израильтян, так и для палестинцев, — сообщил Джонсон. — Аннексия будет нарушением международного права. Кроме того, такой шаг станет подарком тем, кто хочет увековечить сказки об Израиле».

«Я очень сильно надеюсь, что аннексии не будет дан ход. Если она состоится, Великобритания не признает никаких изменений границ 1967 года за исключением тех, которые были одобрены обеими сторонами. Есть и другой путь», — добавил он.

Ранее Нетаньяху пообещал аннексировать почти треть оккупированного Западного берега после того, как получил зелёный свет от президента США Дональда Трампа в рамках так называемого «плана мира». По мнению критиков, такой шаг совершенно не учитывает основополагающие требования палестинской стороны, в том числе создание столицы в Восточном Иерусалиме. Некоторые эксперты даже проводят сравнение с Южной Африкой эпохи апартеида, предупреждая, что Израиль будет лишать палестинцев их основных прав.

«Я опасаюсь, что подобные предложения не приведут к успеху и не обеспечат безопасность израильских границ, противореча при этом долгосрочным интересам Израиля. Аннексия поставит под угрозу весь прогресс, которого Израиль сумел добиться в плане улучшения отношений с арабским и мусульманским миром. Я никогда не испытывал большей уверенности в том, что интересы Израиля совпадают с интересами наших ближайших партнёров в арабском мире, включая сферу сотрудничества в области борьбы против общих угроз», — подчеркнул Джонсон.

Вместе с тем, несмотря на подобные сильные заявления, Великобритания, судя по всему, не собирается предпринимать какие-либо действия против Израиля, если тот всё же осуществит аннексию. Ранее Нетаньяху пообещал начать реализовывать свой план 1 июля, однако не так давно сообщил, что переговоры на этот счёт с американскими чиновниками продолжатся «в ближайшие дни».

«Я приветствую те обязательства, которые президент Трамп взял на себя в плане поиска выхода. Единственный путь, с помощью которого можно достигнуть успеха — это возвращение обеих сторон за стол переговоров. Такова должна быть наша цель. Аннексия только уведёт нас от неё ещё дальше», — подытожил он.