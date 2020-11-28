TVE: Тегеран обвиняет Израиль в убийстве «отца иранской ядерной программы»

Недалеко от Тегерана убит учёный Мохсен Фахризаде, которого считали «отцом иранской ядерной программы», передаёт TVE. Иранские власти называют это убийство актом государственного терроризма и обвиняют в случившемся Израиль. А от Революционной гвардии Ирана звучат призывы к мести.
В Иране два человека застрелили главного руководителя ядерной программы этой страны. Тегеран заявляет об акте государственного терроризма и указывает на Израиль.
ХАВЬЕР ГУТЬЕРЕС, корреспондент TVE: Мохсена Фахризаде считали отцом иранской ядерной программы. В прошлом некоторые западные спецслужбы фактически приписывали ему попытку создать ядерную бомбу для режима аятолл. Однако Иран всегда это отрицал.
Его убили в результате нападения, осуществлённого приблизительно в 90 км к северу от Тегерана. Иранский режим обвиняет Израиль, однако правительство Нетаньяху пока молчит, несмотря на то что в прошлом израильский премьер напрямую указывал на ныне убитого учёного.
От Революционной гвардии Ирана звучат призывы к мести. Это убийство произошло в то самое время, когда в Белом доме идёт процесс передачи власти.
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