TVE: Тегеран обвиняет Израиль в убийстве «отца иранской ядерной программы»

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14:26 По факту ДТП с четырьмя погибшими на Кубани возбудили уголовное дело Следователи возбудили уголовное дело после столкновения легкового автомобиля и поезда в Усть-Лабинском районе Краснодарского края, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

14:20 Тренер женской сборной России по биатлону Шашилов заболел коронавирусом Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов сдал положительный тест на коронавирус.

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14:02 Британский журнал написал о «мечтах спецслужб» закрыть RT и Ruptly Британский журнал The New Statesman опубликовал материал, в котором журналист Пол Мэйсон порассуждал о том, как многие сотрудники западных спецслужб «мечтают закрыть» RT, Ruptly и медиаплатформу Redfish, входящую в структуру телеканала.

14:01 На Украине заявили об остановке «бешеного роста» случаев COVID-19 На Украине удалось приостановить «бешеный рост» заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

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13:50 Во Владимирской области в результате ДТП погибли трое полицейских Во Владимирской области в городе Камешково при столкновении легкового автомобиля с грузовиком погибли трое полицейских, сообщило УМВД по региону.

13:41 Голкипер «Химок» Лантратов признался, что мечтал играть в РПЛ Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов признался, что мечтал выступать в Российской премьер-лиге.

13:34 В Волгограде арестован фигурант дела об убийстве из-за ссоры в чате Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения сестре обвиняемого в убийстве мужчины из-за ссоры в родительском чате, а также её мужу, сообщила глава объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская.

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12:36 Харитонов: не думаю, что люди увидят в бою Тайсона с Джонсом что-то сверхъестественное Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов поделился ожиданиями от поединка между бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном и экс-чемпионом мира по боксу в пяти весовых категориях Роем Джонсом.

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10:16 Футболки Месси заняли первое место по продажам в США Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси занял первое место в рейтинге по продажам футболок со своим именем в США.

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