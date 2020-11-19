Guardian: Иран признал, что нарушил условия ядерного договора

Иранские власти подтвердили, что они запустили высокотехнологичные центрифуги для обогащения урана на подземном заводе в Натанзе, таким образом пойдя на нарушение сделки 2015 года, пишет The Guardian. По мнению издания, этот шаг могут счесть провокацией в администрации Дональда Трампа, которая не так давно рассматривала возможность нанесения удара по ядерному объекту исламской республики.

Иранские власти признали, что пошли на новое нарушение ядерной сделки 2015 года. Они запустили высокотехнологичные центрифуги для обогащения урана, установленные на подземном заводе в Натанзе, пишет The Guardian.

Ранее это нарушение выявила инспекция ООН. Представитель исламской республики в Международной ассоциации по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердил достоверность этих сведений, отмечает издание.

На прошлой неделе Дональд Трамп рассматривал нанесение военного удара по Натанзе, но затем от этого отказался. Но последний шаг Ирана может быть расценен администрацией американского президента как провокация и повышение риска для США и Израиля, считает The Guardian.

Новое развитие этой ситуации происходит за несколько недель до предположительного ухода Трампа с поста президента. Его преемник Джо Байден заявляет, что намерен вновь вступить в ядерную сделку, заключённую при Бараке Обаме.

Согласно этому соглашению 2015 года, исламская республика может обогащать уран только с помощью машин IR-1 первого поколения — единственных центрифуг, которым разрешено работать на подземном заводе. Но в самом последнем отчёте МАГАТЭ говорится, что Тегеран подавал газообразное сырьё гексафторида урана (UF6) в усовершенствованные установки IR-2m.

По словам издания, иранские власти «неуклонно нарушают» ограничения, установленные ядерным договором. Они считают, что их действия — это взвешенный и оправданный ответ на решение США выйти из соглашения (известного как Совместный всеобъемлющий план действий, или СВПД), ввести серьёзные санкции и наказать европейские компании за торговлю с ближневосточной страной.

Иран ранее проинформировал МАГАТЭ, что переведёт три каскада установок по обогащению урана с наземной экспериментальной установки на ядерном объекте в Натанзе на подземную. Решение было принято после того, как 2 июля цех центрифуг взорвался в результате явного акта саботажа, в котором подозревают израильские спецслужбы.

Пока что Иран использует только 174 из более чем 1 тыс. установок IR-2m. Сделка позволяет Ирану использовать около 6 тыс. IR-1. Если Тегеран продолжит эксплуатировать низкое количество IR-2m и даже если в какой-то момент он установит другие более совершенные центрифуги, но при этом будет использовать их в небольшом количестве, то может с полным основанием утверждать, что просто пытается восстановить объём мощностей, утраченный в результате июльского саботажа, подчёркивает издание.

В недавнем интервью министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф разъяснил подход Ирана к переговорам с администрацией Байдена. «Если США выполнят свои обязательства по резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, мы выполним наши обязательства по СВПД. Это может быть сделано автоматически и не требует переговоров. Но если США захотят снова присоединиться к СВПД, мы будем готовы к переговорам о том, на каких условиях они могут снова вступить в сделку», — заявил он.

Исходя из слов Зарифа, можно предположить, что как только Соединённые Штаты снимут санкции с Ирана, страна вернётся к соблюдению договора и перестанет нарушать ограничения на обогащение урана. При этом заметно, что министр не хочет позволить Вашингтону вернуться в сделку, пока Тегеран не получит заверений, что как член СВПД США не воспользуются своим правом в одностороннем порядке объявить Иран нарушителем и потребовать от ООН ввести против исламской республики повторные санкции.

Спор с Америкой происходит на мрачном фоне растущего числа смертей от коронавируса по всему Ирану. В среду представители здравоохранения объявили, что за предыдущие сутки был выявлен рекордный 13 421 новый случай, а 480 человек умерли. Официальное общее число погибших составляет 42 941 человек. Рост новых заражений предполагает, что число погибших будет продолжать расти, заключает The Guardian.